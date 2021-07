Barcelone voudrait rouvrir les pourparlers avec Ilaix Moriba

Il est sûr de dire que les pourparlers entre Barcelone et Ilaix Moriba ne se sont pas déroulés comme prévu. Les agents du jeune ont été assez difficiles à gérer et cela aurait laissé la direction de Barcelone décontenancée dans les négociations.

La partie la plus difficile des choses est qu’actuellement, en raison des négociations difficiles, on a dit à Moriba de s’entraîner avec le Barça B. C’est en opposition directe avec Alejandro Balde, qui a été autorisé à s’entraîner avec la première équipe au milieu de ses négociations de contrat. Apparemment, cela est dû au niveau de « volonté » dont a fait preuve son parti.

Quoi qu’il en soit, petit ou non, il est important que Moriba re-signe le plus tôt possible. Il va être assez important pour le milieu de terrain de Barcelone cette année et passer du temps de qualité avec la première équipe est une étape importante dans ce processus.