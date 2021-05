Barcelone vs Atlético Madrid en direct: comment regarder l’action de la Liga en ligne depuis n’importe où

Le palier supérieur espagnol va jusqu’au bout, avec deux des prétendants au titre qui s’affrontent samedi au Camp Nou. Suivez notre guide ci-dessous pour savoir comment obtenir une diffusion en direct de la Liga et regarder Barcelone vs Atlético Madrid en ligne, où que vous soyez dans le monde.

Barcelone est à la poursuite du leader de l’Atlético Madrid et pourrait dépasser l’équipe de Diego Simeone avec une victoire à domicile dans cette rencontre cruciale, tandis qu’une victoire pour l’équipe à l’extérieur les verrait ouvrir un écart de cinq points apparemment inattaquable au sommet.

Le match précède l’affrontement tout aussi vital du Real Madrid avec Séville plus tard samedi soir dans une série de matches qui pourraient définir où se dirige le championnat dans ce qui semble être le meilleur résultat de la course au titre espagnol depuis des années.

Les hôtes semblant mortels à l’avant, mais tout aussi vulnérables à l’arrière, couplés à la situation de tout ou rien dans laquelle se trouve le Barça, il est peu probable que le match soit une affaire prudente avec des buts très attendus.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de Barcelone contre Atlético Madrid, où que vous soyez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Barcelone vs Atlético Madrid: où et quand?

Ce match massif aura lieu au Camp Nou à Barcelone samedi, avec un coup d’envoi prévu à 16h15, heure locale (CET). Cela en fait un départ à 10 h 15 HE / 7 h 15 PT aux États-Unis et un coup d’envoi à 15 h 15 BST au Royaume-Uni.

Comment regarder Barcelone vs Atlético Madrid en ligne aux États-Unis

Le réseau sportif de télévision payante beIN Sports détient les droits de diffusion exclusifs de la Liga aux États-Unis, y compris cet affrontement massif au sommet de la table.

Vous pouvez accéder à beIN Sports via la plupart des fournisseurs de câble, ainsi qu’à des services de diffusion en continu tels que fuboTV, où il est disponible dans le cadre de son forfait familial de niveau inférieur, qui coûte 64,99 $ par mois et donne accès à plus de 110 chaînes. .

La bonne nouvelle est que fubo propose actuellement un essai GRATUIT d’une semaine, ce qui signifie que vous pouvez regarder le grand match de ce week-end sans payer un centime.

Comment diffuser Barcelone vs Atlético Madrid en direct au Royaume-Uni

La station de football espagnole dédiée La Liga TV détient les droits de diffusion de ce match massif au Royaume-Uni. Gérée par Premier Sports, la chaîne est disponible via Sky et Virgin Media à la télévision à partir de 10,99 £ par mois.

Premier Sports propose également une option de streaming uniquement pour toutes ses chaînes au prix de 9,99 £ et vous donne accès en ligne et en déplacement à Premier Sports 1, Premier Sports 2 et Box Nation ainsi qu’à LaLiga TV. Si vous ne voulez que La Liga TV, il existe également une option de diffusion en continu sur une seule chaîne qui coûte 6,99 £ par mois.

La couverture sur La Liga TV commence avec toute la préparation du match à 15h BST, avant le coup d’envoi à 15h15 BST.

La Liga TV



La Liga TV, propriété de Premier Sports, détient les droits de diffusion exclusifs au Royaume-Uni sur les matchs de la Liga, ce qui en fait le lieu de prédilection pour l’action de football espagnol. Abonnez-vous à partir de 7 £ par mois.

À partir de 7 £ par mois chez Premier Sports

Diffusion en direct de Barcelone vs Atlético Madrid en direct en Australie

Comme aux États-Unis, beIN Sports est le détenteur des droits de diffusion en direct de La Liga Down Under.

Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter beIN à votre forfait moyennant des frais supplémentaires, mais vous pouvez également vous abonner au réseau sportif en tant qu’abonnement autonome pouvant être regardé sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil mobile. Cela coûte 19,99 $ par mois après en avoir profité et vous pouvez également profiter d’un essai GRATUIT de deux semaines.

Le coup d’envoi en Australie aura lieu à 12h15 HNE dimanche matin.

Être au sport



Regardez le football de la Liga et de nombreux autres événements sportifs via beIN Sports à partir de seulement 20 $ par mois. Il existe également un essai gratuit de deux semaines si vous souhaitez essayer avant d’acheter.

À partir de 20 $ par mois chez beIN Sports

Diffusion en direct de Barcelone vs Atlético Madrid au Canada

C’est la même histoire au Canada, beIN Sports détenant les droits de la Liga dans la région. Les abonnés peuvent également se connecter via l’application beIN Sports Connect sur mobile.

Barcelone vs Atlético Madrid débutera à 10h15 HE / 7h15 PT samedi matin.

FuboTV



FuboTV est une excellente option pour vous connecter et regarder l’action de la Liga en direct de n’importe où, que ce soit votre téléphone, tablette, ordinateur ou téléviseur.

À partir de 16 $ par mois chez FuboTV

Être au sport



Regardez le football de la Liga et de nombreux autres événements sportifs via beIN Sports à partir de seulement 20 $ par mois. Il existe également un essai gratuit de deux semaines si vous souhaitez essayer avant d’acheter.

À partir de 20 $ chez beIN Sports

Regardez Barcelone vs Atlético Madrid en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de Barcelone contre Atletico Madrid ci-dessus dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Barcelone vs Atlético Madrid mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.