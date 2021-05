Barcelone vs Atlético Madrid, La Liga: actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone (3e, 74pts) vs Atlético Madrid (1er, 76pts)

Compétition / Tour: 2020-21 La Liga, 35e journée

Barcelone Outs & doutes: Ansu Fati, Philippe Coutinho, Matheus Fernandes (sort)

Atlético Outs & Doutes: José Giménez, Renan Lodi (doute)

Date / heure: Samedi 8 mai 2021, 16h15 CET (Barcelone), 15h15 BST / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 10h15 HE, 7h15 PT (États-Unis), 19h45 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Antonio Mateu Lahoz

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva

Comment regarder à la télé: beIN SPORTS (USA & Canada), LaLigaTV (UK), SuperSport (Nigeria), Movistar LaLiga (Espagne), Not Available (Inde), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), Premier Player (Royaume-Uni), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Après une victoire palpitante sur la route contre Valence et une semaine complète de préparation sous le soleil de Catalogne, Barcelone revient à l’action pour son plus grand match de la campagne: un affrontement de la Liga avec l’Atlético Madrid au GSOE.

La taille et l’importance de ce match ne peuvent être surestimées. Pour l’Atlético, c’est une chance de faire un pas gigantesque vers leur premier titre en Liga en 7 ans et de faire taire tous les sceptiques qui ont remis en question la capacité de l’équipe de Diego Simeone à terminer le travail après avoir apparemment marché vers le titre pendant quatre mois avant Covid, des blessures et des résultats inattendus ont bouleversé la saison.

L’Atlético ne doit pas perdre samedi pour continuer à contrôler son destin, et une victoire éliminerait effectivement le Barça de la course et ferait des Colchoneros les favoris pour remporter le championnat. Luis Suárez reviendra au Camp Nou pour la première fois depuis son départ du Barça cet été, et avec la saison qu’il connaît, il est difficile de voir le Pistolero faire autre chose que de semer l’enfer dans son ancienne maison.

Pour le Barça, c’est l’occasion de ruiner efficacement la saison de l’Atlético et de leur donner un coup fatal dont il serait difficile de se remettre. Trois points placeraient le Barça en tête du classement (pendant au moins 24 heures) et mettraient une pression immense sur le Real Madrid, qui affrontera également un définisseur de la saison contre Séville, quatrième. S’ils terminent le week-end en tête de la ligue, le Barça contrôlera à nouveau son destin à trois matches à jouer, et si les rapports sortant du barbecue de Messi sont vrais, l’équipe est vraiment confiante quant à ses chances samedi.

Le Barça n’a rien fait d’autre que sucer à chaque gros match cette saison, et chaque adversaire qui est au même niveau que les Blaugrana les a facilement surpassés. C’est un match énorme pour Ronald Koeman, qui ne sera plus sur la ligne de touche mais peut toujours montrer au tableau qu’il est l’homme pour le poste la saison prochaine en devançant Simeone et en mettant son équipe en position de gagner le match – et le titre. .

C’est gros. Vraiment gros.

Dansons.

LIGNES POSSIBLES

Barcelone (3-5-2): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann

Atlético (3-5-2): Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Correa, Suárez

PRÉDICTION

Je n’ai aucune idée. Sérieusement. Comme, AUCUNE IDÉE. Eh, devenons fous: 5-3 Barça. Pourquoi pas.