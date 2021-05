Barcelone vs Atlético Madrid, La Liga: score final 0-0, le Barça déçoit par un match nul et vierge

Barcelone a subi un coup dur pour ses chances de remporter la Liga grâce à un match nul 0-0 contre l’Atlético Madrid samedi. Dans un match, ils avaient absolument besoin de gagner, les Blaugrana ont joué pour ne pas perdre, et malgré la création des meilleures chances du match, ils n’ont pas fait assez pour gagner trois points dans ce qui était une performance vraiment pathétique.

PREMIÈRE MOITIÉ

L’Atlético était clairement la meilleure équipe en première période, mais le match n’était pas très bon à regarder. Il n’y avait pas de flux et il y avait toujours un arrêt pour quelque chose, une blessure ou une faute. Le Barça était vraiment mauvais avec leurs passes et l’Atlético était toujours dangereux quand ils récupéraient le ballon, et c’était le schéma pour toute la période.

Il y avait deux grosses chances dans la demie, une pour chaque équipe. C’est d’abord Hermoso qui a été libéré sur la gauche et a trouvé Correa avec un centre dans la surface pour ce qui semblait être un but facile, mais Lenglet a fait un tacle incroyable pour arrêter l’Argentin.

L’autre chance est venue sur une course ridicule de Lionel Messi, qui a remonté le temps et porté le ballon à 40 mètres en dribblant devant tout le monde en vue, et son tir était destiné au fond du filet avant un brillant arrêt d’Oblak.

À la mi-temps, un mauvais match de football était sans but avec Atleti la meilleure équipe, et le Barça devait intensifier son jeu pour gagner la seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

Le début de la deuxième mi-temps était plus ou moins le même, avec l’Atlético en contrôle total tandis que le Barça jouait comme s’il ne savait pas que c’était un match à gagner. Ce n’est que dans les 30 dernières minutes que les Blaugrana ont commencé à jouer avec plus d’urgence, mais c’est à ce moment-là qu’ils ont rencontré Jan Oblak, qui a effectué des arrêts importants au cours de la dernière demi-heure.

La meilleure chance absolue du match est venue avec cinq minutes à jouer lorsque Jordi Alba a joué un centre parfait pour trouver Ousmane Dembélé tout seul pour une tête libre dans la surface de six mètres, mais le Français a dirigé le ballon au-dessus de la barre et a gaspillé une médaille d’or. occasion.

Il y a eu un coup franc à la 90e minute que Lionel Messi a raté de peu, le ballon passant terriblement loin du coin supérieur. Le coup de sifflet final est venu et la saison du Barça est presque terminée, sauf miracle.

Pour un match de cette envergure, c’était une démonstration pathétique d’une équipe qui jouait pour ne pas perdre. Pas assez bon.

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza (Araujo 46 ‘), Piqué, Lenglet; Dest (Roberto 76 ‘), De Jong, Busquets (Ilaix 31’), Pedri (Dembélé 76 ‘), Alba; Messi, Griezmann

Objectifs: aucun

Atlético: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Carrasco; Correa (Kondogbia 73 ‘), Suárez, Lemar (Saúl 13’ (Félix 67 ‘))

Objectifs: aucun