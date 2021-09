Barcelone vs Bayern Munich : Compositions, actualités de l’équipe, Dest et Gnabry douteux, et plus encore !

Le début de la Ligue des champions est une grosse affaire pour n’importe quel entraîneur. Pour Julian Nagelsmann et Ronald Koeman, ce sera un test de leur mandat d’entraîneur. ni le Bayern Munich ni Barcelone ne peuvent se permettre un désastre lors de leur premier match de phase de groupes – cela donnera le ton pour l’ensemble du tournoi. Cependant, la définition d’une « catastrophe » est assez différente pour les deux FCB, compte tenu de leurs situations radicalement différentes en ce moment.

Nouvelles de l’équipe

Comme il s’agit de la LIGUE DES CHAMPIONS, nous n’avons pas besoin de récapituler toutes les blessures des deux côtés. Plongeons directement dans la composition potentielle du Bayern. Sur la base de ce que Nagelsmann a déclaré lors de sa conférence de presse, Robert Lewandowski devrait être en mesure de commencer. Mis à part le fait que le Barça échappe à l’humiliation d’affronter Choupo-GOATing, cela signifie que nous pourrons voir Lewy en tête avec Thomas Muller, qui détient le record du plus grand nombre de buts marqués contre Barcelone dans l’UCL.

Pour les ailes, il semble vraiment peu probable que Serge Gnabry soit en forme pour commencer, et Kingsley Coman n’est certainement pas prêt pour un 90 complet. Cela signifie que nous pourrions voir Jamal Musiala et Leroy Sane commencer contre la défense du Barca, imitant la configuration qui a battu Leipzig samedi. La seule préoccupation est la fatigue – même avec le Barca réduit dans une certaine mesure à des arrières latéraux, les ailiers du Bayern ont beaucoup de kilométrage sur eux. Les deux entraîneurs doivent faire la distinction entre le repos et la compétitivité avec leur sélection d’alignement.

Au milieu de terrain, malgré le fait que Koeman pourrait opter pour une formation 3-5-2, Julian Nagelsmann n’a vraiment pas d’autre choix que d’aller avec Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Fait intéressant, Marcel Sabitzer a été mentionné comme un candidat potentiel pour jouer demain, mais il s’agit peut-être simplement du fait que l’entraîneur garde ses options ouvertes. Les débuts de Sabitzer contre Leipzig n’étaient guère stellaires, et il serait peut-être trop tôt pour l’envoyer contre Frenkie de Jong et Pedri.

La défense est une préoccupation majeure des Bavarois, étant donné que la plupart s’attendent à ce que le Barça abandonne sa philosophie cruyffienne habituelle pour une formation de contre-attaque défensive. Memphis Depay et Luuk de Jong devraient commencer en tête, et Nagelsmann les contrera avec le duo de Niklas Sule et Dayot Upamecano. Sule, qui s’est partiellement reposé contre Leipzig, sera nécessaire pour lutter contre le physique de de Jong tandis que la vitesse d’Upa sera nécessaire pour tenir Depay à distance.

Pendant ce temps, sur les flancs, Alphonso Davies et Benjamin Pavard sont les favoris au départ. Avec Sergino Dest manquant la dernière séance d’entraînement du Barca, nous n’aurons malheureusement pas l’occasion de voir une bataille entre les États-Unis et le Canada sur les ailes, mais Oscar Mingueza (qui devrait prendre la place de Dest) pourrait être un défenseur plus difficile à gérer pour Davies.

Dans le but, Manuel Neuer débutera comme à son habitude. Il voudra commencer sa campagne en Ligue des champions avec une feuille blanche. Voici à quoi devrait ressembler ce Bayern XI :

Après avoir remporté un match exténuant contre le RB Leipzig, le Bayern Munich s’est immédiatement rendu en Espagne pour lancer sa campagne de Ligue des champions contre Barcelone. C’est une équipe du Barça très différente de celle que le Bayern a battu 8-2 l’année dernière. Leo Messi et Luis Suarez ne font plus partie de l’équipe, remplacés par Memphis Depay et Luuk de Jong (plus sur lui plus tard).

Voici notre sujet de discussion avant le match :

Un aperçu de base de Barcelone pour un novice de la Liga. Comment Koeman peut aligner son équipe dans un 3-5-2, y compris quels joueurs du Barca sont en forme/blessés. Avantages et inconvénients du 3-5-2. Discuter de la menace de Memphis Depay. À quoi peut ressembler une équipe de Barcelone avec un 4-2-3-1. Comment les blessures pourraient faire dérailler le Bayern dans ce match crucial en ce début de saison. Samrin exposant ses opinions en disant que Luuk de Jong est le joueur le plus dangereux du Barça (quoi ???). Un choix plus sensé pour le dangerman potentiel du Barca.