Barcelone vs Bayern Munich: couverture complète de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021

C’est l’un de ces jeux qui captivent l’imagination. Barcelone et le Bayern Munich sont deux des clubs les plus légendaires du football, et leurs affrontements produisent toujours des feux d’artifice. La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, cela a abouti à l’un des scores les plus étonnants de l’histoire.

Maintenant, une équipe de Barcelone radicalement changée – pas de Messi, pas de Suarez, pas de Griezmann et pas de Setien – accueillera le Bayern au Camp Nou pour la première fois depuis 2015. Bien que le Bayern ait remporté les deux matchs depuis lors, aucun des deux n’était aux Catalans. stade à domicile, qui accueillera des supporters en Ligue des champions pour la première fois depuis près de deux ans. Bien que Koeman ne soit pas exactement un cerveau tactique, Nagelsmann aura du pain sur la planche face à une équipe fatiguée et à de nombreuses blessures.

