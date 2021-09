Barcelone vs Bayern Munich: diffusion en direct, fil de temps de jeu, comment regarder

LES CHAMPIOOOONS ! C’est vraiment à nouveau cette période de l’année – l’UEFA Champions League est de retour. Et quelle meilleure façon de commencer la procédure qu’avec un affrontement entre deux des équipes les plus grandes et les plus légendaires du continent ?

Les matchs du Bayern Munich et de Barcelone sont toujours emblématiques. La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, cela a produit l’un des scores les plus choquants de l’histoire du football. Les deux équipes ont changé depuis lors – le Bayern a remporté un triplé, puis un sextuple, puis Hansi Flick est parti pour l’équipe nationale allemande, laissant la place au prometteur Julian Nagelsmann.

Le Barça, quant à lui, est dans la tourmente. Après le 8-2, ils ont limogé Quique Setien pour embaucher Ronald Koeman, seulement pour disputer une saison nationale désastreuse en proie à des problèmes sur et en dehors du terrain. Tout a basculé cet été, lorsque leur homme vedette, Leo Messi, a finalement été expulsé en raison des difficultés financières du club.

Sûr de dire, bien qu’ils soient tous les deux FCB, les situations de ces deux équipes ne pourraient pas être plus différentes. Les deux équipes ont encore de grandes stars – Thomas Muller, Robert Lewandowski et Manuel Neuer du côté allemand, tandis que Memphis Depay, Frenkie de Jong et Pedri s’alignent pour les Catalans. Cela va être un incroyable ouvreur de l’UCL.

C’est l’heure du Bayern.

En attendant que le jeu démarre, pourquoi ne pas consulter notre podcast en avant-première ? Nous passons en revue les tactiques potentielles du Barça pour le match, comment le Bayern peut les contrer et les forces et les faiblesses des deux parties.

Informations sur le match

Emplacement: Camp Nou, Barcelone, Espagne

Temps: 21h00 heure locale, 15h00 HNE

Télévision/diffusion : Pun montant+, Trouvez votre pays

