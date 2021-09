Barcelone vs Bayern Munich en direct: comment regarder la Ligue des champions en ligne de n’importe où

Sans doute le plus intrigant des rencontres d’ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions de cette semaine, l’affrontement de ce soir au Camp Nou voit les hôtes autrefois puissants très classés comme les outsiders avant ce match. Source: UEFA

Lisez la suite pour obtenir votre guide complet pour obtenir une diffusion en direct Barcelone vs Bayern Munich et regardez cet affrontement crucial de la Ligue des champions en ligne, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Les géants catalans ont pris un bon départ pour leur campagne nationale et sont actuellement invaincus en Liga, mais le match de ce soir sera probablement leur match le plus éprouvant jusqu’à présent de la nouvelle saison.

Désormais sans la légende argentine Lionel Messi et l’attaquant français Antoine Griezmann, les hôtes doivent également se débrouiller ce soir sans le trio clé blessé Ousmane Dembele, Sergio Aguero et Martin Braithwaite alors qu’ils s’alignent contre une équipe redoutable du Bayern.

Les champions d’Allemagne actuels semblent dans une forme imparable, l’attaquant vétéran Robert Lewadonski ayant marqué dans chaque match du Bayern jusqu’à présent cette saison.

Les champions allemands ont battu respectivement le Hertha Berlin et le RB Leipzig 5-0 et 1-4 en Bundesliga ces dernières semaines, et ont également démoli la ligue inférieure Brême 0-12 en coupe.

Ne manquez pas un coup de pied en suivant notre guide pour regarder une diffusion en direct de la Ligue des champions Barcelone vs Bayern Munich en ligne.

Barcelone vs Bayern Munich : où et quand ?

Le coup d’envoi au Camp Nou est à 21h, heure locale (CEST), ce qui en fait un départ à 20h BST pour les fans de foot au Royaume-Uni et un coup d’envoi à 15h ET/12h PT aux États-Unis.

Regardez Barcelone vs Bayern Munich en ligne depuis l’étranger

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de ce match de groupe de la Ligue des champions plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Barcelone contre le Bayern Munich, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder Barcelone vs Bayern Munich en ligne aux États-Unis

CBS détient les droits de diffusion exclusifs de la Coupe de la Ligue des champions de l’UEFA aux États-Unis et diffusera le match de ce soir via son nouveau service de streaming Paramount Plus. Le coup d’envoi aux États-Unis est à 15 h HE/12 h HP. Paramount Plus coûte actuellement 9,99 $ par mois pour la version sans publicité, ou 5,99 $ par mois avec les publicités. Si vous êtes nouveau sur le service, vous pouvez actuellement profiter d’un essai gratuit, ce qui signifie que vous pouvez regarder l’action de ce soir sans payer un centime.

Les coupe-câbles ont également la possibilité d’utiliser le service Fubo TV, qui diffuse CBS et propose actuellement un essai gratuit de 7 jours (il coûte normalement 64,99 $ par mois).

Enfin, il existe également une couverture en espagnol disponible aux États-Unis via TUDN et Univision.

Comment diffuser le Barcelone vs Bayern Munich en direct au Royaume-Uni

BT Sports détient les droits exclusifs de l’UEFA Champions League au Royaume-Uni et diffusera l’action de ce soir depuis Madrid via sa chaîne BT Sport ESPN. Le coup d’envoi est à 20h BST.

La chaîne est disponible pour les deux clients de BT TV à partir de seulement 10 £ supplémentaires par mois sur contrat, et peut également être ajoutée par les abonnés Sky, Virgin Media et TalkTalk, mais si vous ne voulez pas être lié à un long contrat, BT Sport offre également désormais l’option d’un pass mensuel qui vous donne accès à toutes les chaînes BT et coûte 25 £ par mois sur une base continue.

Diffusion en direct Barcelone vs Bayern Munich en Australie

Stan Sports est le nouveau réseau vers lequel se diriger pour regarder la Ligue des champions Down Under, et le coup d’envoi du grand affrontement de ce soir entre ces deux géants du football européen est prévu mercredi matin à 5 heures AEST.

Stan Sports peut être diffusé via mobile et tablette avec l’application de la chaîne, avec un abonnement de 10 $ par mois en plus d’un abonnement Stan régulier de 10 $, le service offrant actuellement un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux clients.

Diffusez en direct le Barcelone vs Bayern Munich en direct au Canada

Comme pour toutes les actions de la Ligue des champions 21/22, le match Barcelone vs Bayern Munich de ce soir sera diffusé exclusivement au Canada via le service de streaming DAZN, avec un coup d’envoi prévu à 15 h HE / 12 h HP.

DAZN coûte 20 $ CAD par mois ou 150 $ CAD par an au Canada – mais le réseau propose également un essai GRATUIT d’un mois si vous n’avez jamais utilisé le service auparavant.

