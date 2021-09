Barcelone vs Bayern Munich, Ligue des champions : actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone vs FC Bayern Munich

Compétition/Journée: 2021-22 UEFA Champions League, Groupe E, 1re journée

Barcelone Outs & Doutes: Ansu Fati, Sergio Agüero, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite (sort), Jordi Alba, Sergiño Dest (doute)

Bayern Outs & Doutes: Corentin Tolisso (sort), Serge Gnabry, Kingsley Coman (doute)

Date/Heure: mardi 14 septembre 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, mercredi)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Michael Oliver (ANG)

VAR: Stuart Attwell (ANG)

Comment regarder à la télévision: TUDN (USA), BT Sport 3 (UK), Canal+ Sport 4 (Nigeria), SONY TEN 2 (Inde), Movistar Liga de Campeones (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: Paramount+ (États-Unis), BT Sport Live (Royaume-Uni), Movistar+ (Espagne), autres

Après une pause internationale prolongée en raison du report de son match contre Séville, Barcelone revient enfin à l’action pour un grand événement : le match d’ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions contre les champions 2020 du Bayern Munich au plus grand stade du monde.

Le Barça entre dans celui-ci avec plusieurs problèmes de blessures. Fondamentalement, toute la ligne avant est sortie, avec seulement Memphis Depay et la nouvelle recrue Luuk De Jong disponibles pour jouer. Ronald Koeman a commencé la saison avec une formation en 4-3-3, mais pourrait être contraint de changer de système simplement en raison du manque d’options offensives suffisamment adaptées, ce qui pourrait être une bonne chose pour celui-ci.

Les Blaugrana affronteront l’une des meilleures équipes du monde, une équipe qui a infligé au Barça sa pire défaite en quarts de finale de la Ligue des champions 2020, une destruction 8-2 dont les Catalans ne se sont pas encore complètement remis. La plupart de cette effrayante équipe du Bayern est de retour et le nouveau manager Julian Nagelsmann commence à faire sa marque.

La bonne nouvelle pour le Barça, le cas échéant, c’est qu’il aura l’avantage physique sur le Bayern. Ne pas avoir à jouer le week-end a donné à l’équipe un peu de repos supplémentaire, et comme le Bayern joue avec beaucoup d’intensité, les Blaugrana pourraient être l’équipe la plus en forme dans les dernières étapes. Survivre à l’attaque précoce des visiteurs sera la clé, et contenir Robert Lewandowski est la pièce la plus cruciale du puzzle si le Barça parvient à arracher la surprise.

Oui, même au Camp Nou, il ne fait aucun doute que le Bayern est le favori. Ils ont la meilleure équipe et le meilleur entraîneur, et il faudra une performance exceptionnelle des joueurs et de l’équipe de touche pour que le Barça remporte celui-ci. Il est difficile de faire confiance à Ronald Koeman dans les grands matchs car le Barça n’en a pas encore gagné avec le Néerlandais en charge, et il doit intensifier et mettre l’équipe en position pour réussir.

J’attends un gros match de la part de Memphis Depay, en forme, et j’espère que le reste de l’équipe pourra suivre son exemple, jouer ensemble et montrer qu’il y a toujours une grande équipe là-dedans. Quelque part.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (3-5-2): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet ; Roberto, De Jong, Busquets, Pedri, Alba ; L. De Jong, Memphis

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Davies ; Kimmich, Goretzka; Musiala, Müller, Sané ; Lewandowski

PRÉDICTION

Je suis terrifié par le Bayern et je ne fais pas confiance à Koeman, donc c’est aussi optimiste que possible : nul 2-2.