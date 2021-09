Barcelone vs Bayern Munich, Ligue des Champions : Score final 0-3, le Barça a dominé à domicile en match d’ouverture européen

Barcelone a commencé la nouvelle saison de la Ligue des champions de manière déprimante, s’inclinant 3-0 contre le Bayern Munich au Camp Nou lors du match d’ouverture de la phase de groupes. Le Barça a semblé accepter son sort dès le début et a été complètement dominé par les visiteurs, qui ont traversé la majeure partie du match et ont montré leur qualité supérieure pour gagner facilement.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a fait un solide début de match, tentant d’égaler l’intensité du Bayern et de se mesurer aux champions d’Allemagne. Les Blaugrana ont poussé très haut sur le terrain et ont laissé très peu de place aux visiteurs pour respirer, et aucune des deux équipes n’a réussi à créer un danger dans les 15 premières minutes.

Lentement mais sûrement, cependant, le Bayern s’est emparé du ballon et a commencé à dominer, forçant le Barça à s’asseoir de plus en plus profondément dans sa moitié et à commencer à trouver des espaces dans le dernier tiers. Le Barça a dû jeter des corps partout dans la surface pour empêcher les tirs d’entrer, et Gerard Piqué et Ronald Araujo ont dû faire des tacles de dernier recours pour empêcher le Bayern de prendre l’avantage.

Mais un but du Bayern semblait inévitable, et il est arrivé à 10 minutes de la fin lorsqu’un tir à distance de Thomas Müller a touché le dos d’Eric García et n’a donné aucune chance à Marc-André ter Stegen de faire un arrêt. Les 10 dernières minutes ont été complètement dominées par le Bayern qui savait qu’il était la meilleure équipe et a vu le Barça garer le bus pour entrer à la mi-temps seulement par un but.

À la mi-temps, le Barça jouait comme un candidat à la relégation essayant d’éviter l’embarras à domicile, et un retour semblait presque impossible.

DEUXIÈME PARTIE

La seconde mi-temps a été assez déprimante du point de vue du Barça. Il n’y a eu aucun ajustement à la mi-temps et le Barça a continué à reculer et à essayer de garder le score à 1-0 pour peut-être sauver un point en retard, mais Robert Lewandowski a marqué un tap-in pour porter le score à 2-0 seulement 10 minutes après le début de la seconde mi-temps. tuer efficacement le jeu.

Le reste du match a vu le Bayern ne pas sortir de la troisième vitesse tandis que le Barça a clairement accepté le résultat, faisant sortir les jeunes du banc tout en essayant de ne pas en encaisser plus. Le plan n’a pas fonctionné car le Bayern a obtenu un troisième, avec Lewandowski une fois de plus tout seul à l’intérieur de la surface pour marquer son deuxième de la nuit.

Le coup de sifflet final est heureusement venu, et le Barça a encore une fois été humilié par une équipe qui est si clairement au-dessus d’eux que ce n’est même pas drôle. À moins que quelque chose ne change, ces nuits se reproduiront encore et encore.

Barcelone: Ter Stegen; Roberto (Demir 59′), Araujo, Piqué, García (Mingueza 66′), Alba (Balde 73′); Busquets (Gavi 59′) ; De Jong, Pedri, Memphis ; L. De Jong (Coutinho 66′)

Objectifs : Aucun

Bayern: Neuer; Pavard (Hernández 66′), Upamecano, Süle (Stanisic 82′), Davies; Kimmich, Goretzka; Musiala (Gnabry 70′), Müller (Sabitzer 82′), Sané (Coman 82′) ; Lewandowski

Buts : Müller (34′), Lewandowski (56′, 85′)