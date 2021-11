Barcelone vs Benfica, Ligue des champions : actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone (2e, 6pts) vs SL Benfica (3e, 4pts)

Compétition/Journée: 2021-22 UEFA Champions League, Groupe E, 5e journée

Outs et doutes de Barcelone: Ansu Fati, Pedri, Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Dani Alves (sort), Sergiño Dest, Ousmane Dembélé (doute)

Benfica Outs & Doutes: Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Nemanja Radonjic, Rodrigo Pinho (sort)

Date/Heure: Mardi 23 novembre 2021, 21h CET/WAT (Barcelone & Nigeria), 20h GMT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, mercredi)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Sergueï Karasev (RUS)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Comment regarder à la télévision: TUDN (USA), BT Sport ESPN (UK), Canal+ Sport 5 (Nigeria), SONY TEN 1 (Inde), Movistar Liga de Campeones (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: Paramount+ (États-Unis), BT Sport Live (Royaume-Uni), Movistar+ (Espagne), autres

Après une victoire spectaculaire dans le derby catalan contre l’Espanyol samedi soir, Barcelone revient à l’action pour un gigantesque match de phase de groupes de la Ligue des champions alors qu’elle accueille Benfica dans le plus grand stade du monde lors de l’avant-dernier match du groupe E pour les deux équipes.

Après un début de groupe épouvantable avec une paire de défaites 3-0 contre le Bayern Munich à domicile et Benfica au Portugal, le Barça a profité du calendrier et a remporté ses deux matchs contre le Dynamo Kiev et a vu le Bayern battre Benfica deux fois de suite, qui place les géants catalans à la deuxième place avant les matchs de cette semaine.

Grâce aux résultats des deux dernières journées, le Barça arrive dans celui-ci avec un travail simple : gagner, et ils sont là. Une victoire portera leur écart sur Benfica à cinq points avec un seul match à jouer, assez pour éliminer l’équipe portugaise de la discorde et confirmer le Blaugrana comme l’un des 16 derniers avec un match à revendre. Le dernier match du groupe est un voyage à Munich pour affronter le Bayern, et entrer dans celui-ci sans avoir besoin de résultat serait le scénario parfait contre les Bavarois Thanoses.

La tâche est simple, mais cela ne veut pas dire qu’elle sera facile. Même si Xavi Hernández a connu des débuts gagnants en tant qu’entraîneur et que nous avons vu plusieurs signes encourageants de la part de ses troupes, l’affichage de la deuxième mi-temps a clairement montré que cette équipe avait encore beaucoup de travail à faire. Et malgré ses deux grosses défaites contre le Bayern, Benfica a été compétitif pendant la plupart de ces deux matchs et a complètement dominé le Barça au Portugal il y a six semaines, ce qui prouve qu’il ne tombera pas sans un gros combat.

Xavi a encore plusieurs problèmes avec l’équipe en ce qui concerne les blessures, mais tous les signes indiquent qu’Ousmane Dembélé est disponible pour quitter le banc, ce qui pourrait changer la donne si le Français est capable de jouer au moins 15 à 20 minutes en la seconde moitié. Si l’équipe est capable de s’appuyer sur son incroyable première mi-temps samedi et de réaliser une performance complète, elle est tout à fait capable de faire le travail.

Mais Benfica sait que leur vie en Ligue des champions est en danger, et l’équipe de Jorge Jesus apportera son jeu A absolu au Camp Nou. Ce sera une bagarre de 90 minutes et le Barça doit se préparer à la guerre.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, García, Alba ; Nico, Busquets, De Jong ; Demir, Memphis, Gavi

Benfica (3-4-3): Vlachodimos; Morato, Otamendi, Vertonghen ; Lazaro, Weigl, Mario, Grimaldo ; Silva, Yaremchuk, Núñez

PRÉDICTION

La performance contre l’Espanyol m’a donné des raisons d’être optimiste pour celui-ci, mais ce ne sera toujours pas facile du tout avec autant d’enjeux : 1-0 Barça dans un autre coup dur.