Barcelone vs Benfica, Ligue des Champions: Score final 0-0, le Barça ne remporte pas le match crucial à domicile

Barcelone n’a pas pu saisir cette occasion en or de décrocher une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions et décidera de son destin européen lors du dernier match de la phase de groupes grâce à un nul 0-0 à domicile contre Benfica. Le Barça a été la meilleure équipe pendant la majeure partie des 90 minutes et a eu quelques très bonnes occasions, mais n’a finalement pas réussi à briser une solide ligne de fond portugaise. Désormais, les Blaugrana devront s’imposer face au Bayern Munich pour éviter d’aller en Ligue Europa. Oh mec.

PREMIÈRE MOITIÉ

Xavi a surpris avec une composition différente et le Barça est sorti avec un arrière trois, deux milieux de terrain titulaires et essentiellement un avant cinq qui mettait beaucoup de pression sur Benfica et cherchait à dominer la possession et à faire beaucoup de points derrière pour essayer de briser les Eagles ‘ la défense.

Nico González a été le principal moteur de l’attaque du Barça car il a littéralement conduit le ballon tout seul d’arrière en avant à plusieurs reprises, dans l’une de ces occasions offrant une grande chance à Jordi Alba mais l’arrière latéral n’a pas pu battre Vlachodimos dans ce que était l’opportunité la plus claire du Barça.

Benfica a fait très peu d’attaques dans la première demi-heure mais s’est développé dans le match dans les 10 minutes suivantes, et Nicolás Otamendi a marqué un but incroyable pour leur donner l’avantage seulement pour le voir annulé parce que le corner est sorti du jeu dans le accumuler. Le Barça a terminé la mi-temps fort et Yusuf Demir a failli marquer un curleur spectaculaire dans la lucarne, mais le ballon a touché la barre transversale.

À la mi-temps, un match tendu et très compétitif était sans but, mais le Barça semblait être la meilleure équipe avant la seconde mi-temps.

DEUXIÈME PARTIE

Benfica savait qu’un match nul était un excellent résultat, et ils ont joué la seconde mi-temps pour obtenir exactement cela. Les visiteurs ont fait très attention au nombre de joueurs qu’ils ont envoyés en avant et ont défendu avec beaucoup d’intensité pour empêcher le Barça de créer des attaques significatives. Ils ont également cherché à perdre le plus de temps possible, essayant d’éviter tout problème à l’arrière et peut-être de trouver un gagnant sur le comptoir.

Le Barça n’a pas montré autant d’urgence qu’il en avait besoin au début, mais a commencé à augmenter la pression alors que le match atteignait ses 30 dernières minutes. Ousmane Dembélé est sorti du banc avec 25 minutes à jouer pour changer le jeu avec son rythme et son habileté, et le Français a eu un impact instantané avec un centre parfait pour Frenkie De Jong mais sa tête a été brillamment sauvée par Vlachodimos.

Benfica a complètement garé le bus alors que nous atteignions les 10 dernières minutes, et le Barça n’a jamais désespéré et a essayé de créer patiemment une occasion de marquer. Ils ont marqué un but lorsqu’un centre parfait de Jordi Alba a trouvé Ronald Araujo à l’intérieur de la surface pour une belle volée, mais Araujo était juste hors-jeu et le but a été refusé.

Les Blaugrana n’ont jamais abandonné et ont fait de leur mieux pour trouver un vainqueur, mais le temps a passé et le coup de sifflet final est venu mettre fin à une nuit décevante pour le Barça. Parce que Benfica sera le grand favori à domicile contre le Dynamo Kiev lors de la dernière journée, le Barça aura probablement besoin d’une victoire à l’extérieur contre le Bayern Munich lors de la dernière journée, et les chances que cela se produise sont très faibles. Les deux premières défaites ont finalement rattrapé le Barça, et jouer dans les huitièmes de finale de la Ligue Europa semble maintenant être une réelle possibilité.

Barcelone: Ter Stegen; Araujo (García 86′), Piqué, Lenglet (Dest 86′); Demir (Dembélé 66′), Busquets, De Jong, Alba ; Nico, Gavi ; Memphis

Objectifs : aucun

Benfica: Vlachodimos; Almeida, Otamendi, Vertonghen ; Gilberto, Weigl, Mário (Taarabt 59′), Grimaldo (Seferovic 81′); Silva (Lazaro 70′), Yaremchuk (Núñez 59′), Everton (Pizzi 70′)

Objectifs : Aucun