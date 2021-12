Barcelone vs Boca Juniors, Coupe Maradona : blog en direct, mises à jour, objectifs, temps forts

BIENVENUE AU PARC MRSOOL ! Également connu sous le nom de stade universitaire King Saud, ce lieu de Riyad, en Arabie saoudite, est le site de la Coupe Maradona 2021 entre Barcelone et Boca Juniors, en l’honneur du légendaire Diego Maradona qui a brillé pour ces deux clubs au cours de son incroyable carrière. Il s’agit d’un match amical et de nombreux jeunes joueurs du Barça auront la chance d’impressionner Xavi Hernández, et nous verrons également Dani Alves en action pour la première fois depuis son retour au club. Et vous êtes invités à nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action. Vamos !

BLOG EN DIRECT

ALIGNEMENTS

BARCELONE

XI de départ : à déterminer

Suppléants : à déterminer

BOCA JUNIOR

XI de départ : à déterminer

Suppléants : à déterminer

INFO MATCH

Compétition/Journée: Coupe Maradona 2021

Date/Heure: Mardi 14 décembre 2021, 20h heure locale, 18h CET/WAT (Barcelone & Nigeria), 17h GMT (Royaume-Uni), 12h HE, 9h PT (USA), 22h30 IST (Inde)

Lieu: Mrsool Park, Riyad, Arabie Saoudite

COMMENT REGARDER, STREAM MARADONA CUP

Le jeu sera disponible uniquement sur BarçaTV+, ce qui nécessite un abonnement. Cliquez ici pour vous inscrire et regarder.

Règles du fil de match

Nous n’avons pas beaucoup de règles ici, mais il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous rejoignez nos discussions de jour de match :

Même si l’arbitre est nul ou qu’on perd le match, regarder les jurons. C’est juste inutile. Aussi, ne discutez pas des liens de streaming illégaux. Ceux qui le font seront prévenus, et ceux qui publient des liens seront instantanément bannis. Enfin, soyez gentils les uns avec les autres. C’est une communauté de Barcelone et nous n’avons pas besoin de nous offenser les uns les autres.

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours et à jamais, peu importe la compétition, VISCA EL BARÇA !