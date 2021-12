Barcelone vs Boca Juniors, Coupe Maradona: Score final 1-1 (Boca gagne 4-2 aux stylos), les hommes de Xavi perdent en amical

Barcelone a été battu 4-2 aux tirs au but après un match nul 1-1 contre Boca Juniors mardi lors d’un match amical en Arabie saoudite pour honorer le premier anniversaire du décès de Diego Maradona.

Ferran Jutgla a donné l’avantage à Barcelone avec une superbe frappe au début de la seconde mi-temps, mais les Catalans ont été repoussés lorsque Exequiel Zeballos a égalisé et envoyé le match aux tirs au but.

PREMIÈRE MOITIÉ

Sans surprise, Xavi a aligné une équipe de jeunes joueurs et de joueurs marginaux pour le match. Clement Lenglet était le capitaine d’une équipe qui comprenait Riqui Puig, Alvaro Sanz, Ferran Jutgla et Alejandro Balde, tandis que Dani Alves a fait ses deuxièmes débuts pour le club.

Le Barça a vu quelques buts au cours d’une première mi-temps assez calme. Riqui Puig a tiré juste à côté après une excellente passe lobée d’Eric Garcia, puis a forcé le gardien Rossi à effectuer un arrêt avec un autre effort faible.

Sergino Dest et Philippe Coutinho ont également tiré hors cible, tandis que Dani Alves a tenté un coup franc effronté en bordure de la surface après une faute sur Alejandro Balde mais n’a pas pu rattraper Rossi.

Boca a menacé à l’occasion et s’est rapproché lorsque Villa a traversé après des erreurs de Coutinho et Lenglet mais n’a pas pu battre Neto dans le but de Barcelone et a fini par tirer dans le filet latéral.

DEUXIÈME PARTIE

Xavi a fait quelques changements à la mi-temps. Ilias Akhomach a remplacé Yusuf Demir, tandis qu’Oscar Mingueza a remplacé Clément Lenglet, ce qui a permis à Dani Alves de reprendre le brassard de capitaine.

Le Barça a pris l’avantage en début de seconde période. Dani Alves a envoyé un ballon dans la surface qui est finalement tombé sur Jutgla. Le jeune a tourné le dos au but mais a tiré le ballon vers le bas, s’est retourné et a tiré une brillante finition dans le coin supérieur.

Les choses se sont réchauffées brièvement après le but. Riqui Puig a été abattu par un défi tardif mais a pu continuer, tandis que Neto a dû être vigilant pour sortir rapidement de sa ligne pour refuser Boca après qu’un jeu bâclé du Barça ait offert une chance à l’équipe argentine.

Xavi a apporté de nombreux changements en seconde période avec Mika Marmol, Matheus Pereira, Arnau Comas et Guillem Jaime, tous profitant d’un temps de jeu rare en équipe première au cours des 45 secondes.

Le Barça a eu des chances avec Ilias et Jutgla de se rapprocher, mais a concédé avec 15 minutes à jouer. Frank Fabra a couru sur la gauche et a centré pour Exequiel Zeballos pour porter le score à 1-1.

Tout cela signifiait qu’il était laissé aux tirs au but pour décider du vainqueur. Boca était parfait avec ses tirs au but mais Matheus a sauvé son effort et Jaime a flambé au-dessus de la barre pour donner la victoire aux Argentins.

Barcelone: Neto; Alves, Eric (Marmol, 61′), Lenglet (Mingueza, 46′), Balde ; Demir (Akhomach 46′), Riqui Puig, Sanz (Matheus 61′) ; Jutla, Coutinho (Jaime, 71), Dest (Comas 61′).

But : Jutgla 51′

Boca Juniors: Rossi; Advincula, Izquierdoz, Rojo, Fabra ; Villa, Campuzano, Almendra, Ramirez; Cardona, Vazquez.

But : Zeballos 77′