Barcelone vs Celta Vigo, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, compositions, prédiction de score

FC Barcelone (3e, 76pts) vs RC Celta Vigo (8e, 50pts)

Compétition / Tour: 2020-21 La Liga, 37e journée

Barcelone Outs & doutes: Frenkie De Jong, Sergi Roberto, Óscar Mingueza, Ansu Fati, Philippe Coutinho (sort), Ronald Araujo (doute)

Celta Vigo Outs & Doutes: Sergio Álvarez, Rubén Blanco, Emre Mor, Jeison Murillo, Renato Tapia, José Manuel Fontán (sort)

Date / heure: Dimanche 16 mai 2021, 18h30 CET (Barcelone), 17h30 BST / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 12h30 HE, 9h30 PT (USA), 22h IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Ricardo De Burgos Bengoetxea

VAR: José Luis González González

Comment regarder à la télé: beIN SPORTS En Español (USA & Canada), LaLigaTV (UK), Movistar LaLiga (Espagne), Not Available (Inde), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), Premier Player (Royaume-Uni), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Après une autre catastrophe en milieu de semaine contre Levante pour mettre fin à ses chances de gagner la Liga, Barcelone revient à l’action pour sa finale à domicile au plus grand stade du monde en accueillant le Celta Vigo au Camp Nou.

Les 10 matches de la Liga débuteront à la même heure dimanche, donc le Barça saura en temps réel s’ils ont encore une chance ou non. Ils ont besoin de défaites à la fois de l’Atlético Madrid et du Real Madrid pour entrer dans le tour final avec une chance, mais une victoire de l’Atlético mettra mathématiquement fin aux espoirs du Barça, indépendamment de ce que les Blaugrana font dans leur propre match.

Et quel match difficile c’est: le Celta est l’une des meilleures équipes de la ligue en ce moment, jouant un style très intense et divertissant qui garantit des buts et un bon football, et le manager Eduardo Coudet est vraiment impressionnant dans son premier emploi en Europe après avoir pris fin novembre avec une équipe menacée de relégation à l’époque.

Iago Aspas se transforme en Lionel Messi chaque fois qu’il joue au Barça, et il connaît une autre bonne saison en tête du Celta. Denis Suárez est l’ancre au milieu de terrain, et Nolito peut toujours être une menace sur les ailes. C’est une équipe bien équilibrée et axée sur l’attaque qui a remporté quatre victoires d’affilée et qui est prête pour une bonne fin de saison au Camp Nou avec rien à perdre et face à une équipe du Barça en plein désarroi.

Ronald Koeman n’a apparemment aucune idée de ce qu’il fait, la formation 3-5-2 n’est plus efficace et la défense est vraiment pathétique pour le moment. Tout ce qui est bien dans cette équipe que nous avons vu au cours des trois premiers mois de 2021 a complètement disparu, et le Barça ne peut pas déraper ou il terminera quatrième avec Séville qui a l’air solide et à seulement deux points de retard.

Frenkie De Jong et Óscar Mingueza, deux acteurs clés du système 3-5-2, ne sont pas disponibles pour celui-ci, ce qui pourrait entraîner un changement de formation, revenant au 4-3-3 classique qui devrait être le système de la saison prochaine. – quel que soit le coach.

Le Barça doit gagner et bien jouer. Le titre est parti, et tout ce qu’ils peuvent faire au cours des deux derniers matchs est de terminer la saison avec dignité et de donner des encouragements avant ce qui devrait être un été vraiment crucial dans l’histoire du club. Les Celta sont bons et les battre ne sera pas facile, mais cela doit être fait.

Dansons.

LIGNES POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Alba; Ilaix, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann

Celta Vigo (4-1-3-2): Villar; Mallo, Aidoo, Araújo, Martín; Beltrán; Méndez, Denis, Nolito; Aspas, Mina

PRÉDICTION

J’ai un mauvais pressentiment pour celui-ci, et le Celta joue vraiment bien en ce moment: match nul 2-2, au mieux.