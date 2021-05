Barcelone vs Celta Vigo, La Liga: score final 1-2, le Barça fond en deuxième mi-temps, perd à domicile

Barcelone est mathématiquement sortie de la course au titre de la Liga grâce à une défaite 2-1 contre le Celta Vigo lors de sa finale à domicile au Camp Nou. Le Barça a bien commencé et a pris les devants, mais comme d’habitude sous Ronald Koeman, ils se sont effondrés en seconde période et ont concédé un vainqueur tardif dans ce qui était peut-être le dernier match à domicile de Lionel Messi pour le Barça.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça était la meilleure équipe pendant les 30 premières minutes, dominant la possession et réussissant à créer de bonnes situations contre un bloc bas du Celta, qui n’a pas appuyé aussi haut qu’habituellement et n’avait absolument rien à offrir sur le comptoir, et le Blaugrana étaient toujours dangereux chaque fois que Lionel Messi touchait le ballon.

Le capitaine a finalement marqué, grâce à une brillante passe décisive de Sergio Busquets qui a joué un centre parfait sur le chemin du GOAT pour une tête rare de Messi. Le but était la cerise sur le gâteau d’une belle demi-heure du Barça, qui a ensuite implosé et a commencé à perdre des balles faciles et à donner de l’espace au Celta pour attaquer, et Santi Mina a marqué de l’extérieur de la surface grâce à une terrible défense de Gerard Piqué pour égaliser.

À la mi-temps, un match qui était entièrement entre les mains du Barça leur a échappé et le Celta avait l’air plus fort et prêt à causer des problèmes en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

Il y a eu une substitution surprise à la mi-temps alors que Riqui Puig remplaçait Pedri, ce qui était bien parce que cela signifiait plus de minutes pour Puig mais pas bien parce que cela a enlevé Pedri et laissé Ilaix Moriba, et le jeune n’était tout simplement pas bon dans ce domaine. une. Le Barça a commencé la mi-temps avec force mais a commencé à fondre au fur et à mesure que la mi-temps avançait, et le Celta est devenu plus dangereux à chaque contre-attaque.

Ensuite, Clément Lenglet a été expulsé pour deux cartons jaunes en 10 minutes, et la défense du Barça était grande ouverte et ne pouvait pas s’accrocher au résultat. Après un centre de Kevin Vázquez sur le poteau, Santi Mina a marqué au rebond contre un filet ouvert, et les visiteurs ont pris une avance tardive.

Martin Braithwaite a raté un gardien à la fin et Messi ne pouvait pas être le sauveur cette fois, et le coup de sifflet final est venu mettre fin à un autre désastre pour le Barça, qui est officiellement sorti de la course au titre. C’était horrible.

Barcelone: Ter Stegen; Araujo, Piqué (Dest 64 ‘), Lenglet; Dembélé (Trincão 70 ‘), Moriba (Pjanic 86’), Busquets, Pedri (Puig 46 ‘), Alba; Messi, Griezmann (Braithwaite 70 ‘)

But: Messi (28 ‘)

Carton rouge: Lenglet (83 ‘)

Celta Vigo: Villar; Vázquez, Araújo, Domínguez, Martín; Beltrán; Méndez, Denis, Nolito (Solari 69 ‘); Aspas (Baeza 78 ‘), Mina

Buts: Mina (38 ‘, 89’)