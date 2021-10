Barcelone vs Deportivo Alavés, La Liga: Actualités de l’équipe, Aperçu, Comment regarder, Compositions, Prédiction de score

FC Barcelone (9e, 15pts) vs Deportivo Alavés (16e, 9pts)*

*Points et positions au moment de la rédaction du vendredi

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 12e journée

Outs et doutes de Barcelone: Ansu Fati, Frenkie De Jong, Pedri, Ronald Araujo, Martin Braithwaite (sort), Ousmane Dembélé, Sergi Roberto (doute)

Alavés Outs & Doutes: Fernando Pacheco (doute)

Date/Heure: samedi 30 octobre 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Jorge Figueroa Vázquez

VAR: César Soto Grado

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 1 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après une défaite déprimante face au Rayo Vallecano qui a entraîné le limogeage de Ronald Koeman, Barcelone entame une nouvelle ère ce samedi en accueillant Alavés en difficulté dans le plus grand stade du monde pour un match crucial de la Liga.

Le secret le moins bien gardé du football en ce moment est que Xavi Hernández sera le prochain manager du Barça, mais jusqu’au retour de la légende du club, il appartiendra à l’entraîneur du Barça B Sergi Barjuan de prendre en charge la première équipe pour les deux prochains matches. . Barjuan a fait un travail solide avec l’équipe B jusqu’à présent cette saison, et il apporte une idée du jeu beaucoup plus proche de l’ADN du Barça que ce que nous avons vu la plupart du temps sous Koeman.

Malheureusement pour Barjuan, il sera privé de quelques joueurs clés pour celui-ci, Ansu Fati et Frenkie De Jong devraient manquer le match pour être aussi près que possible de la forme physique pour le match massif de la Ligue des champions à l’extérieur du Dynamo Kiev en milieu de semaine. D’autres joueurs sont également exclus en raison de blessures ou de quelques coups, donc trouver une équipe pour samedi sera un défi pour le patron par intérim.

Mais nous verrons au moins une formation en 4-3-3 et un désir de jouer au football offensif contre l’une des pires équipes de la ligue, ce qui n’était en quelque sorte pas l’idée du manager précédent depuis 15 mois. Assez parlé de Koeman, cependant. Une nouvelle ère commence samedi avant qu’une autre nouvelle ère ne commence après la pause internationale, et l’espoir est de prendre un bon départ avec une bonne performance et une victoire – et peut-être quelques buts.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, García, Alba ; Gavi, Busquets, Coutinho ; Demir, Agüero, Memphis

Alaves (4-5-1): Sivera; Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte ; Pellistri, Pons, Ndiaye, Moya, Rioja ; Joselu

PRÉDICTION

C’est plus un espoir qu’une prédiction, pour être tout à fait honnête : 3-0 du Barça et une performance passionnante.