Barcelone vs Deportivo Alavés, La Liga: blog en direct, mises à jour, objectifs, faits saillants

BIENVENUE AU CAMP NOU !!! Le plus grand stade du monde est le site du début d’une nouvelle ère pour Barcelone, qui accueille le Deportivo Alavés pour le premier match depuis le limogeage de Ronald Koeman. Le patron du Barça B, Sergi Barjuan, sera le manager par intérim jusqu’au retour de la légende du club Xavi, et les Catalans chercheront une grosse victoire contre un candidat à la relégation pour renforcer davantage l’équipe et les fans. Vamos !

BARCELONE

Onze de départ : Ter Stegen ; Mingueza, García, Piqué, Alba ; Nico, Busquets, Gavi ; Dest, Agüero, Memphis (4-3-3)

Banc : Neto (GK), Peña (GK), Umtiti, Lenglet, Balde, Puig, Sanz, Coutinho, Demir, Ez Abde, L. De Jong

ALAVÉS

Onze de départ : Sivera ; Navarro, Lejeune, Laguardia, Duarte ; Pons, Moya, Ndiaye, Rioja ; Edgar, Joselu (4-4-2)

Banc : Owono (GK), Tachi, Miazga, Sylla, Pina, Guidetti, Saúl, García, Pellistri, I. Martín, Martín, López

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 12e journée

Date/Heure: samedi 30 octobre 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Jorge Figueroa Vázquez

VAR: César Soto Grado

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 1 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Nous n’avons pas beaucoup de règles ici, mais il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous rejoignez nos discussions de jour de match :

Même si l’arbitre est nul ou qu’on perd le match, regarder les jurons. C’est juste inutile. Aussi, ne discutez pas des liens de streaming illégaux. Ceux qui le font seront prévenus, et ceux qui publient des liens seront instantanément bannis. Finalement, soyez gentils les uns avec les autres. C’est une communauté de Barcelone et nous n’avons pas besoin de nous offenser les uns les autres.

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours et à jamais, peu importe la compétition, VISCA EL BARÇA !