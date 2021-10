Barcelone vs Deportivo Alavés, La Liga: score final 1-1, le Barça joue bien, manque des chances en or, perd deux points à domicile

Barcelone n’a pas réussi à remporter un troisième match consécutif et a perdu deux points à domicile contre le Deportivo Alavés grâce à un match nul 1-1 au Camp Nou. Lors du premier match sous la direction par intérim de Sergi Barjuan, le Barça ressemblait certainement beaucoup plus à Barcelone dans celui-ci et a créé suffisamment pour gagner confortablement, mais ils n’ont pas pu marquer plus d’un but contre une équipe d’Alavés qui s’est battue avec acharnement et a gagné un précieux point.

PREMIÈRE MOITIÉ

Pour la première fois depuis longtemps, il était possible de reconnaître une équipe de Barcelone sur le terrain. L’équipe de Sergi Barjuan est sortie en 4-3-3 avec les ailiers jouant large et les milieux de terrain faisant le show, et les mouvements offensifs semblaient vifs et créatifs. Le Barça a également bien pressé sans le ballon et a eu plus de 70% de possession pendant toute la mi-temps.

Il n’y avait pas de grandes occasions, mais ils auraient pu marquer quand un corner de Memphis Depay a trouvé Eric García qui a tiré cadré de la tête mais Sivera a fait un superbe arrêt. Quelques minutes plus tard, Gavi a trouvé Jordi Alba tout seul à l’intérieur de la surface avec une glorieuse passe de lob, mais Alba n’a pas pu régler ses pieds et n’a pris aucun contact avec le ballon.

Alavés n’offrait aucune menace au contre et commençait lentement à montrer des fissures en défense, et le Barça était la meilleure équipe à la mi-temps malgré le match sans but. Les signes étaient encourageants et les buts semblaient être une question de temps avant la seconde mi-temps.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça a commencé la seconde mi-temps avec un but, et quel but : après un joli triangle entre Gavi, Philippe Coutinho et Jordi Alba en bas à gauche, Alba a trouvé Memphis Depay au bord de la surface et le Néerlandais a tiré un glorieux curleur dans le coin supérieur pour l’ouvreur.

Alavés a ensuite mis en place sa seule attaque significative de tout le match trois minutes plus tard et a marqué avec : Luis Rioja a réalisé un superbe solo sur la gauche, a réalisé un superbe une-deux avec Joselu et a contourné Marc-André ter Stegen avant de trouver le net pour l’égaliseur.

Les visiteurs sont restés en retrait pendant les 40 dernières minutes, temps d’arrêt compris, et ont défendu leur but avec tout ce qu’ils avaient pendant que le Barça cherchait un vainqueur. Les Blaugrana se sont créés deux occasions en or avec Memphis tout seul devant le gardien, mais Depay a touché le poteau puis le gardien et n’a pas pu marquer le sien et le deuxième du Barça.

Alors que nous atteignions les dernières minutes, le Barça a continué à attaquer avec aplomb et n’a jamais eu recours à des centres sans but dans la surface, mais ils n’ont pas pu trouver une dernière chance de marquer un vainqueur et le coup de sifflet final est venu donner un point à chaque équipe.

Le résultat est décevant à domicile contre un candidat à la relégation, et Sergi Barjuan ne sera pas en charge longtemps mais la performance a été assez bonne. Cela ressemblait à nouveau au Barça, et l’équipe avait l’air beaucoup plus cohérente et organisée qu’elle ne l’était sous Ronald Koeman. Il y a de l’espoir, mes amis.

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza (Ez Abde 80′), Piqué (Lenglet 70′), García, Alba; Gavi (Puig 70′), Busquets, Nico (Balde 80′) ; Dest, Agüero (Coutinho 41′), Memphis

Goa : Memphis (49′)

Alavés: Sivera; Navarro (Martín 20′), Laguardia, Lejeune, Duarte; Pons (Pina 62′), Ndiaye, Moya (García 80′), Rioja; Méndez (Pellistri 62′), Joselu (Sylla 80′)

Buts : Rioja (52′)