Barcelone vs Dynamo Kiev, Ligue des Champions : Score final 1-0, le Barça joue mal, remporte le premier match de la phase de groupes

Barcelone est enfin sur le plateau de la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison et reste en vie dans la course à la deuxième place grâce à une victoire acharnée 1-0 sur le Dynamo Kiev au Camp Nou. Le Barça était ennuyeux du début à la fin, mais la première mi-temps de Gerard Piqué a suffi à garantir une victoire cruciale à domicile.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a attaqué dès le début, dominant la possession et envoyant des corps en avant. Leur plan de match était simple : passer le ballon d’un côté à l’autre jusqu’à ce qu’il atteigne Jordi Alba, puis Alba enverrait un centre dans la surface à la recherche de Luuk De Jong.

Alba était assez précis avec ses centres et De Jong avait trois têtes ouvertes, mais a raté la cible dans les trois. Le Barça était très difficile à regarder et n’a jamais créé de réelle chance de traverser la défense du Dynamo, et c’est d’un autre centre d’Alba que Gerard Piqué a marqué une volée pour donner l’avantage au Barça.

Kiev n’offrait pratiquement aucune menace au compteur, et les 45 premières minutes étaient légitimement difficiles à apprécier. Mais le Barça gagnait à la mi-temps, et il y avait beaucoup de talent sur le banc pour les faire mieux jouer en deuxième période.

DEUXIÈME PARTIE

Ronald Koeman a effectué deux remplacements à la mi-temps, Ansu Fati et Philippe Coutinho cherchant à apporter du jus à une attaque sans vie. Le changement a fonctionné dès le début et Fati a raté une occasion en or de porter le score à 2-0, mais le Barça s’est lentement mais sûrement évanoui après 60 minutes.

Dynamo n’a jamais vraiment engagé de corps vers l’avant et le jeu a continué à se développer à un rythme très lent sans étincelle d’attaque de part et d’autre, et rien n’a continué à se produire pour le reste du match.

Le coup de sifflet final est venu et Barcelone a les trois points dont il avait grand besoin pour rester en vie dans le groupe. Mais la performance était un drapeau rouge géant, et un Real Madrid brûlant arrive au Camp Nou dimanche. El Clásico ne sera probablement pas très amusant pour les fans du Barça.

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza (Coutinho 46′), Piqué, Lenglet, Alba ; F. De Jong, Busquets, Gavi (Roberto 69′) ; Dest, L. De Jong (Ansu Fati 46′), Memphis (Agüero 75′)

But : Piqué (36′)

Dynamo de Kiev: Buschan; Kedziora (Tymchyk 78′), Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko ; Tsigankov, Buyalsky, De Pena (Vitinho 61′) ; Supryaha (Garmash 61′)

Objectifs : aucun