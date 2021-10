Barcelone vs Dynamo Kiev: Nouvelles de l’équipe, aperçu, comment regarder, prédiction de score

FC Barcelone (4e, 0pts) vs Dynamo Kiev (3e, 1pt)

Compétition/Journée: 2021-22 UEFA Champions League, Groupe E, 3e journée

Outs et doutes de Barcelone: Pedri, Ronald Araujo, Eric García, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite (sort)

Dynamo Outs & Doutes: Artem Besedin, Vladyslav Kulach (sort), Mykyta Burda (doute)

Date/Heure: Mercredi 20 octobre 2021, 18h45 CET (Barcelone), 17h45 BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 12h45 HE, 9h45 PT (USA), 22h15 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Clément Turpin (FRA)

VAR: Delajod Willy (FRA)

Comment regarder à la télévision: TUDN (USA), BT Sport 1 (UK), Canal+ Sport 4 (Nigeria), SONY TEN 2 (Inde), Movistar Liga de Campeones (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: Paramount+ (États-Unis), BT Sport Live (Royaume-Uni), Movistar+ (Espagne), autres

Après une solide performance et une victoire importante sur Valence ce week-end, Barcelone revient à l’action pour le deuxième des trois matchs géants cette semaine alors qu’elle accueille le Dynamo Kiev dans le plus grand stade du monde, dans l’un des deux premiers coups d’envoi de la liste de mercredi de matchs de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Grâce aux deux défaites abyssales 3-0 contre le Bayern Munich et Benfica, c’est tout simplement devenu le plus gros match européen de l’histoire récente du Barça. Ils ne peuvent littéralement pas se permettre de ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale, et ils ont deux matchs à gagner d’affilée contre les champions d’Ukraine.

Le Barça a en fait eu de la chance avec le calendrier, car Benfica affrontera également le Bayern deux fois de suite au cours des trois prochaines semaines. Cela signifie que si le Barça remporte ses deux matchs contre le Dynamo et que Benfica n’obtient pas plus d’un point lors de ses deux rencontres avec les Bavarois Thanoses, le Barça peut en fait éliminer Benfica et décrocher la deuxième place, à domicile, lors de la 5e journée.

Ce scénario est réaliste. Ce n’est pas fou de penser que Benfica va perdre contre le Bayern en Allemagne et obtenir un match nul à domicile, et il n’est pas fou non plus de penser que le Barça sera favori dans les deux matchs contre le Dynamo. Aussi mauvaises que soient les deux défaites, elles n’étaient en fait pas si tragiques en termes de mathématiques. Mais plus que les maths, c’était le football du Barça qui était vraiment préoccupant.

Mais l’équipe est en meilleure santé et plus talentueuse maintenant, et la victoire contre Valence était un pas dans la bonne direction à la fois tactiquement et en termes de confiance. Mais la pression est vraiment forte contre Kiev, qui viendra au Camp Nou sachant à quel point le Barça peut être vulnérable dans ces scénarios incontournables et prêt à provoquer un bouleversement monumental.

El Clásico est dimanche et le Barça ne peut pas se rendre au week-end avec le moral en berne après un résultat horrible en Europe. C’est aussi incontournable que l’on doit gagner, et une grande performance doit également être attendue de l’équipe car c’est Barcelone.

Mettez vos meilleures chaussures, les amis. Cette danse est sérieuse.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba ; De Jong, Busquets, Gavi ; Dest, Memphis, Fati

Dynamo (4-2-3-1): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko ; Sydorchuk, Shaparenko ; Tsigankov, Buyalsky, De Pena ; Vitinho

PRÉDICTION

Comme dirait le légendaire Paul Heyman, ce n’est pas un pronostic, c’est un spoil : 3-0 Barça. (Laissez-moi être vrai, cependant : je voulais juste que ça sonne cool. Je suis en fait très nerveux parce que nous pourrions avoir de vrais ennuis et que demain pourrait être une tragédie, mais j’espère parler d’une victoire dans l’existence.)