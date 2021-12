Barcelone vs Elche, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone (8e, 24pts) vs Elche CF (16e, 15pts)*

*Points et positions au moment de la rédaction du vendredi

Compétition/Journée: 2021-22 La Liga, 18e journée

Outs et doutes de Barcelone: Gerard Piqué, Ansu Fati, Pedri, Memphis Depay, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Dani Alves (sort), Jordi Alba, Ousmane Dembélé (doute)

Elche Outs & Doutes: Johan Mojica, Pedro Bigas (doute)

Date/Heure: Samedi 18 décembre 2021, 18h30 CET/WAT (Barcelone & Nigeria), 17h30 GMT (Royaume-Uni), 12h30 HE, 9h30 PT (USA), 23h IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Javier Alberola Rojas

VAR: José María Sánchez Martínez

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 5 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après un voyage en Arabie saoudite et une défaite aux tirs au but contre Boca Juniors lors de la Coupe Maradona en milieu de semaine, Barcelone revient à l’action samedi pour son dernier match à domicile de 2021 alors qu’elle accueille Elche pour un match de football de la Liga dans le plus grand stade du monde.

Parce que le match de Boca Juniors était un match amical et une chance pour les joueurs marginaux d’obtenir quelques minutes, il est difficile d’avoir de vrais sentiments sur ce qui s’est passé en Arabie saoudite. Le dernier match qui comptait vraiment était la semaine dernière contre Osasuna, et ce n’était pas une bonne montre.

Le Barça était lent et ennuyeux en attaque et a concédé deux buts stupides à l’arrière, et Xavi a pris des décisions discutables après des décisions discutables dans ce qui était peut-être son pire match en tant que manager depuis sa prise de fonction.

L’équipe – et l’entraîneur – ont grandement besoin d’une réponse ce week-end, et très peu d’équipes leur donneront une meilleure chance de répondre qu’Elche. Les visiteurs ont connu des difficultés des deux côtés toute la saison, et avec une seule victoire au cours des neuf derniers matchs, ils manquent également de confiance.

Xavi souffre toujours de plusieurs blessures et n’aura pas Gerard Piqué en raison d’une suspension, donc choisir une équipe ne sera pas facile. Quelle que soit sa sélection, cependant, les 11 joueurs sur le terrain seront plus que suffisants pour battre Elche et réaliser une bonne performance pour le public local.

Un voyage crucial à Séville pour terminer l’année suit celui-ci, donc trois points pour renforcer la confiance et envoyer le Barça en haut du classement sont énormes. Une bonne performance et une bonne victoire doivent se combiner et devenir une habitude.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (3-3-1-3): Ter Stegen; Araujo, García, Lenglet ; Nico, Busquets, Gavi ; De Jong ; Dembélé, Jutglà, Abde

Elche (4-4-2): Badia; Palacios, Roco, González, Mojica; Morente, Mascarell, Marcone, Fidel ; Boyé, Pérez

PRÉDICTION

Je ne peux pas comprendre pourquoi je suis si optimiste même si tout dans ce match crie absolument un bouleversement : 4-0 Barça.