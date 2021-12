Barcelone vs Elche, Liga: score final 3-2, le vainqueur de Nico González offre au Barça une victoire acharnée à domicile

Barcelone a joué un match très divertissant lors du dernier match à domicile de 2021 et est reparti avec les trois points grâce à une victoire 3-2 sur Elche au Camp Nou. Le Barça a été la meilleure équipe pendant la majeure partie du match, mais a eu un gel des cerveaux pour commencer la seconde mi-temps, a concédé deux buts et avait besoin d’un vainqueur tardif du remplaçant Nico González pour reprendre le chemin de la victoire en championnat.

PREMIÈRE MOITIÉ

Ferran Jutglà a vu son premier but pour la première équipe refusé pour hors-jeu à peine deux minutes après le début du match, ce qui était un signe de ce qui allait arriver. Le Barça a complètement dominé la première mi-temps, avec un football offensif très intense et dynamique avec le ballon se déplaçant rapidement et les joueurs attaquants changeant constamment de position et engageant des défenseurs pour créer des occasions avec leur rythme et leur habileté.

Ez Abde et Ousmane Dembélé étaient excellents sur les ailes, Jutglà ressemblait à un attaquant vétéran menant la ligne, mais la star de la mi-temps était Gavi. Le milieu de terrain a joué efficacement en tant que numéro 10 et a absolument dirigé le spectacle depuis cette position, liant la défense et l’attaque avec un bel équilibre et une intelligence. Il a également marqué un but spectaculaire, recevant le ballon au demi-tour et battant deux défenseurs avant de trouver le coin inférieur.

C’était le deuxième but du Barça, qui est intervenu trois minutes seulement après que Jutglà ait dirigé un corner d’Ousmane Dembélé pour donner l’avantage au Barça. Les Blaugrana ont eu au moins deux énormes occasions de porter le score à 3-0, mais Frenkie De Jong a perdu un tête-à-tête avec le gardien et Gavi a marqué un certain but sur la ligne.

À la mi-temps, une performance vraiment impressionnante a permis à l’équipe locale de mener par deux buts et de se montrer solide avant la dernière période.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça est sorti en seconde période sans la concentration et l’intensité qu’il avait montrées en première et a commencé à concéder des occasions à Elche tout en ne jouant pas le même truc offensif de haute qualité depuis les 45 premières minutes. Les Blaugrana avaient l’air d’être en pilote automatique en seconde période, et ils l’ont payé.

Elche n’a eu besoin que de deux minutes pour renverser complètement le jeu, grâce à des buts de Morente et Milla dans lesquels Marc-André ter Stegen aurait absolument dû faire mieux. En l’espace de 100 secondes, le score était de 2-2 avec l’équipe à l’extérieur pleine de confiance, et le Barça devait trouver un moyen de revenir avec très peu d’options sur le banc.

Xavi a amené Nico González et Riqui Puig en espérant que le duo apporterait de la créativité et du rythme dans l’attaque, et le Barça a semblé plus menaçant alors que nous atteignions les 10 dernières minutes. Et contre toute attente, ils ont trouvé le vainqueur : Gavi a joué un beau une-deux avec Dembélé et a trouvé Nico González, qui est sorti du banc pour écraser le troisième et donner une avance très tardive au Barça.

L’équipe locale a réussi à conserver le résultat et le coup de sifflet final est venu donner au Barça une victoire acharnée mais cruciale. La première mi-temps a été excellente et la réponse après les deux buts d’Elche a été très forte, mais l’attitude pendant les 20 premières minutes de la seconde mi-temps est inacceptable. Le Barça n’a pas le luxe de parcourir des matchs avec l’état actuel des choses, et ils doivent être concentrés pendant les 90 minutes. Ils s’en sont tirés cette fois, mais cela ne peut plus arriver.

Barcelone: Ter Stegen; Araujo, Eric, Lenglet ; De Jong (Puig 76′), Busquets, Alba ; Gavi ; Dembélé, Jutglà (Nico 72′), Abde (Balde 89′)

Buts : Jutglà (16′), Gavi (19′), Nico (85′)

Elche: Badia; Palacios, Roco, González, Mojica (Josema 83′); Josan (Morente 46′), Marcone (Gumbau 46′), Mascarell (Guti 60′), Fidel (Milla 60′) ; Perez, Boyé

Buts : Morente (62′), Milla (63′)