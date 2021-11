Barcelone vs Espanyol, La Liga: Nouvelles de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone (9e, 17pts) vs RCD Espanyol (11e, 17pts)*

*Points et positions au moment de la rédaction du vendredi

Compétition/Journée: 2021-22 La Liga, 14e journée

Outs et doutes de Barcelone: Ansu Fati, Pedri, Sergio Agüero, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite (sort), Sergiño Dest, Nico González (doute), Dani Alves (indisponible)

Espanyol Outs & Doutes: Keidi Bare, Óscar Gil (doute)

Date/Heure: samedi 20 novembre 2021, 21h CET/WAT (Barcelone & Nigeria), 20h GMT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Carlos Del Cerro Grande

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis, (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après la plus longue pause internationale de l’histoire du multivers, le football barcelonais est enfin de retour pour ce qui est le match le plus attendu de ces derniers temps alors que Xavi Hernández fait ses débuts en tant qu’entraîneur dans le Derby de Catalogne contre son rival de la ville, l’Espanyol, au plus grand stade du monde.

Depuis que Xavi a été annoncé comme nouvel entraîneur-chef il y a deux semaines, les fans du Barça ont ressenti de l’espoir pour la première fois depuis longtemps. Le retour d’une légende qui était l’une des figures les plus importantes de l’ère la plus prospère du club a donné à tous ceux qui sont associés au Barça un sentiment de rajeunissement et un regard positif sur l’avenir.

Il ne fait aucun doute que Xavi est un projet à long terme. La situation financière du club dicte cela, et c’est le travail de Xavi d’entraîner la pléthore de jeunes talents de l’équipe dans une unité cohérente qui peut devenir une grande équipe dans un proche avenir, espérons-le en même temps que le Barça peut faire de gros investissements à nouveau pour signer quelques joueurs clés de classe mondiale pour compléter le jeune noyau.

Mais le court terme est également important, et l’objectif principal de Xavi est de terminer dans les quatre premiers pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Le Barça est actuellement neuvième du classement et doit rattraper le temps perdu sous Ronald Koeman, et trois points samedi sont cruciaux. Mais ce ne sera pas facile contre une équipe de l’Espanyol qui est très solide depuis son retour en Liga et qui traite toujours ces matches de derby comme des finales de Coupe du monde, et l’état actuel de l’équipe du Barça n’aide pas non plus.

Xavi manquera pratiquement toute son attaque pour celui-ci, avec seulement Memphis Depay et Luuk De Jong disponibles à l’avance. Les jeunes du Barça B comme Ilias Akhomach, Ez Abde et Ferran Jutglà pourraient se retrouver non seulement dans l’équipe mais dans la formation de départ, et il est presque impossible de prédire même le premier onze de départ de l’ère Xavi.

Quelle que soit la formation, tout ce que nous voulons voir, ce sont des signes positifs : une équipe qui joue sur le pied avant, concourt sans arrêt pendant les 90 minutes et montre la passion et le désir de jouer dans un maillot Blaugrana. Leur nouvel entraîneur sait ce que tout cela signifie, et l’espoir est qu’il puisse bien communiquer ce message et que l’équipe réponde de manière positive.

Je ne peux pas attendre celui-ci. Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Piqué, García, Alba ; Gavi, Busquets, De Jong ; Demir, Memphis, Coutinho

Espanyol (4-2-3-1): Lopez; Vidal, Gómez, Cabrera, Pedrosa ; Morlanes, Herrera ; Embarba, Darder, Puado; De Tomás

PRÉDICTION

Je ne sais absolument pas à quoi m’attendre de la part de l’équipe, mais je sais que l’Espanyol rendra les choses vraiment difficiles : je partirai avec une victoire 2-1 pour être sûr, mais je ne serais pas non plus surpris d’un match nul.