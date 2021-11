Barcelone vs Espanyol, Liga: score final 1-0, le Barça remporte un difficile Derby lors des débuts de Xavi

L’ère Xavi à Barcelone a commencé par une victoire dans le derby de Catalogne contre l’Espanyol au Camp Nou, mais ce n’était pas facile. Après une première mi-temps sublime, les Blaugrana ont pris une avance d’un but au début de la seconde, mais leurs rivaux ont intensifié leur jeu et se sont créés plusieurs occasions géantes de repartir avec au moins un point. Le Barça a en quelque sorte survécu et remporté les trois points pour terminer la soirée à la sixième place du classement de la Liga, et Xavi a vu de très bonnes choses dès son premier match à la tête.

PREMIÈRE MOITIÉ

Les 30 premières minutes de l’ère Xavi ont été meilleures que ce que l’on aurait pu espérer. Le Barça a été absolument exceptionnel dans la première demi-heure, avec un niveau d’intensité des deux côtés du ballon que nous n’avions pas vu depuis très longtemps.

Sans le ballon, ils ont appuyé haut et n’ont pas permis à l’Espanyol de respirer une seconde et d’essayer de mettre en place de longues séquences de passes, et ils ont continué à récupérer le ballon en haut du terrain dans des positions dangereuses. Avec le ballon, ils l’ont passé rapidement et avec détermination, avec très peu de passes latérales et une bonne variété de passes courtes et longues avec des joueurs effectuant plusieurs points derrière la défense et un grand mouvement dans le dernier tiers.

Le Barça n’a pas pu trouver de but mais Memphis Depay et Nico González se sont constamment retrouvés dans de bonnes positions à la fin de séquences de passes incroyables, mais le ballon final manquait et Diego López a réalisé deux superbes arrêts en tête-à-tête avec Memphis et sur un tir de loin de Sergio Busquets.

Après avoir été complètement dominé pendant 30 minutes, l’Espanyol est finalement entré dans le jeu à la fin de la première mi-temps et a eu un moment pour reprendre son souffle, et Raúl De Tomás a eu sa seule chance de la mi-temps et a forcé un excellent arrêt de Marc-André ter Stegen.

À la mi-temps, les troupes de Xavi étaient clairement la meilleure équipe et les buts gagnants semblaient être une question de temps s’ils pouvaient maintenir le bon travail en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça a commencé la seconde mi-temps avec un but : après une superbe passe de Gavi, Memphis a été renversé dans la surface par Cabrera et a enterré le penalty pour donner au Barça une avance méritée. Les Blaugrana ont continué à attaquer et à garder la possession à la recherche de plus de buts, mais l’Espanyol a très bien réagi en prenant du retard et en a fait un match très difficile.

Les visiteurs ont augmenté l’intensité et envoyé plus de corps vers l’avant, et De Tomás a eu une chance en or lorsqu’un long ballon d’Aleix Vidal a trouvé l’attaquant tout seul devant Ter Stegen, mais il a raté le cadre et le Barça a survécu à ce qui était leur seul vrai défaillance défensive du jeu.

L’ailier B du Barça Ez Abde a remplacé Ilias Akhomach à la mi-temps, était une menace dès l’instant où il a touché le ballon et a été impliqué dans toutes les meilleures chances du Barça en seconde période, mais alors que nous atteignions les 10 dernières minutes à domicile L’équipe était clairement fatiguée, n’avait encore qu’un but et avait désespérément besoin d’une seconde pour tuer le match.

Et ils ont presque payé pour ne pas avoir marqué le deuxième lorsqu’un centre de Wu Lei a trouvé Dimata tout seul à l’intérieur de la surface de réparation de six mètres, mais l’attaquant de l’Espanyol a en quelque sorte dirigé le ballon au loin. C’était un raté choquant et l’équipe à l’extérieur a continué à chercher un égaliseur. Ils ont eu une autre occasion en or lorsqu’un centre de Morlanes a trouvé De Tomás tout seul pour une tête ouverte à l’intérieur de la surface, mais il l’a également raté et le Barça a de nouveau survécu.

Les Blaugrana tenaient à un fil dans les dernières secondes et Xavi a effectué ses deux derniers remplacements disponibles pour perdre du temps et confirmer la victoire. Le plan a fonctionné et le Barça a pu garder le ballon jusqu’au coup de sifflet final pour donner au Barça les trois points du Derby.

L’ère Xavi commence par une victoire et une première mi-temps brillante, mais la deuxième période a clairement montré que le nouvel entraîneur avait beaucoup de travail à faire pour faire de cette équipe une force cohérente. Mais les trois points sont quand même énormes.

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza (Araujo 88′), Piqué, García, Alba ; Nico (Demir 88′), Busquets (Puig 78′), De Jong ; Akhomach (Abde 46′), Memphis, Gavi (Coutinho 70′)

But : Memphis (stylo 48′)

Espanyol: Lopez; Vidal, Gómez, Cabrera, Pedrosa ; López (Morlanes 56′); Embarba (Wu Lei 78′), Herrera (Dimata 78′), Darder, Puado (Melamed 56′) ; De Tomás

Objectifs : Aucun