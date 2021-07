Barcelone vs Gérone, amical de pré-saison: score final 3-1, Memphis Depay marque alors que le Barça remporte le deuxième match consécutif

Barcelone a poursuivi ses préparatifs de pré-saison avec un autre match amical contre un rival catalan, et a remporté deux victoires sur deux au stade Johan Cruyff grâce à une victoire 3-1 contre Gérone. Après un début lent, les Blaugrana ont montré de bonnes choses dans les deux mi-temps, et Memphis Depay a eu une bonne performance et un but lors de ses débuts au Barça.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a connu un début de match lent et a vu Gérone dominer la possession dans les 15 premières minutes, et même s’il n’y avait aucune chance, les visiteurs semblaient vraiment solides avec le ballon. Puis Riqui Puig et Yusuf Demir ont commencé à faire leur effet dans le jeu et Sergiño Dest et Alejandro Balde ont commencé à mettre en danger les positions d’arrière latéral, et le Barça a pris le contrôle.

Et ils ont marqué deux buts coup sur coup : d’abord c’est Balde qui a été victime d’une faute à l’intérieur de la surface, et le penalty de Gerard Piqué a été presque sauvé par Juan Carlos mais est finalement entré. Trois minutes plus tard, une superbe passe de Puig a trouvé Mortimer qui l’a croisé à Rey Manaj, et le quatrième but de l’attaquant en deux matchs a porté le score à 2-0 pour le Barça.

Puis Mortimer a accordé un penalty avec un handball idiot, et Samu Saiz a marqué pour ramener Gérone dans le match. Manaj est ensuite parti avec une légère blessure à la tête et Memphis Depay est venu faire ses débuts, et le Néerlandais a été immédiatement impliqué dans l’action et a montré beaucoup de bonnes choses.

À la mi-temps, le Barça était en tête et jouait bien après un départ lent, mais Gérone était toujours dans le coup.

DEUXIÈME PARTIE

Koeman a effectué huit changements à la 60e minute et de nombreux joueurs de l’équipe première sont entrés en jeu pour leur première action de pré-saison. Mais Memphis était affamé et vif, et il a mené la charge alors que le Barça continuait d’attaquer et de créer de bons moments.

Les meilleures chances sont venues lorsque Miralem Pjanic a frappé la barre et Antoine Griezmann a tiré un tir juste à côté, et à cinq minutes de la fin, la tentative de dribble de Griezmann à l’intérieur de la surface a été interceptée avec une main par Mojica et le Barça a écopé de son deuxième penalty de la journée.

Memphis s’est intensifié, a marqué avec confiance et a porté le score à 3-1 pour terminer les choses. Le coup de sifflet final est venu et le Barça est à deux contre deux en pré-saison avec de solides performances des jeunes joueurs et des débuts encourageants pour Memphis.

Barcelone: Peña; Dest (Gomes 60′), Piqué (Lenglet 60′), Umtiti (Comas 60′), Balde (Ndiaye 60′) ; Roberto (De Jong 60′), González (Pjanic 60′), Puig (Gavi 60′); Demir (Collado 60′), Manaj (Memphis 42′), Mortimer (Griezmann 60′)

Buts : Piqué (pen 21′), Manaj (24′), Memphis (pen 85′)

Gérone: Carlos; Calavera, Juanpe, Martínez, Jairo ; Terrats; Fernández, Gumbau, Kebé, Saiz ; Stuani

But : Saiz (stylo 42′)