Barcelone vs Getafe, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone (8e, 4pts) vs Getafe CF (18e, 0pts)

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 3e journée

Outs et doutes de Barcelone: Pedri, Gerard Piqué, Eric García, Ansu Fati, Sergio Agüero, Ousmane Dembélé, Ilaix Moriba, Álex Collado (sort)

Getafe Outs & Doutes: Erick Cabaco, Chema, Vitolo, Marc Cucurella, Darío Poveda (sort)

Date/Heure: dimanche 29 août 2021, 17h CET (Barcelone), 16h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 11h HE, 8h PT (USA), 20h30 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Pablo González Fuertes

VAR: Ricardo De Burgos Bengoetxea

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 1 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après un match nul 1-1 disputé à l’Athletic Bilbao la semaine dernière, Barcelone revient à l’action en Liga et c’est une autre difficulté dans un calendrier d’ouverture brutal alors que les Blaugrana affrontent Getafe au Camp Nou, une fois de plus avec des fans autorisés au plus grand Stade sur Terre.

La semaine complète de repos et d’entraînement a donné à Ronald Koeman trois gros boosts de fitness alors que Marc-André ter Stegen, Óscar Mingueza et Philippe Coutinho reviennent tous de blessure pour celui-ci. La profondeur est importante dans une longue saison, et avoir autant de joueurs talentueux que possible est crucial sans Lionel Messi.

Il s’agit du dernier match avant la première pause internationale de la saison, et entamer les deux prochaines semaines avec 7 points sur les trois premiers matchs serait un gros problème alors que le Barça essaie de commencer une nouvelle ère avec des performances et des résultats positifs. Le bilan des deux premiers matchs contre les deux géants basques est positif, et Getafe fournira un autre test difficile.

Cependant, ce ne sera pas la même équipe granuleuse et parfois brutale de Getafe. José Bordalás est absent en tant que manager et à sa place vient Míchel qui semble avoir une approche plus offensive de ce que nous avons vu lors de ses deux premiers matchs en charge, bien que l’intensité défensive soit toujours là.

Getafe est en transition et a perdu ses deux premiers matchs, mais ce fut des défaites difficiles 1-0 contre Valence et Séville, ce qui n’est pas du tout embarrassant. Ils seront coriaces, intenses et organisés au Camp Nou, et le Barça doit être à son meilleur.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba ; Roberto, Busquets, De Jong ; Griezmann, Memphis, Braithwaite

Getafe (4-4-2): Soria ; Suárez, Djené, Mitrovic, Olivera ; Aleña, Arambarri, Maksimovic, Jankto ; Sandro, Final

PRÉDICTION

Ma tête dit de ne jamais faire confiance au Barça contre Getafe, mon cœur est Blaugrana : 2-0 aux gentils.