Barcelone vs Getafe, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, compositions, prédiction de score

FC Barcelone (4e, 65pts) vs Getafe CF (15e, 31pts) *

* Points et positions au moment de la rédaction le mercredi

Compétition / Tour: 2020-21 La Liga, 31e journée

Barcelone Outs & doutes: Ansu Fati, Philippe Coutinho, Neto, Martin Braithwaite (sort)

Getafe Outs & Doutes: Erick Cabaco, Cucho Hernández, Allan Nyom (sort)

Date / heure: Jeudi 22 avril 2021, 22h CET (Barcelone), 21h BST / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 16h HE, 13h PT (USA), 1h30 IST (Inde, vendredi)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Jorge Figueroa Vázquez

VAR: Alejandro José Hernández Hernández

Comment regarder à la télé: beIN SPORTS (USA & Canada), LaLigaTV (UK), SuperSport (Nigeria), Movistar LaLiga (Espagne), Not Available (Inde), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), Premier Player (Royaume-Uni), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Après une victoire magique en finale de la Copa del Rey contre l’Athletic Bilbao, Barcelone revient à l’action pour le premier des huit matchs décisifs de la course au titre de la Liga contre Getafe au GSOE.

Le Barça a beaucoup à remercier Getafe pour, après tout, c’est son match nul 0-0 contre l’Atlético Madrid dimanche dernier qui a rendu la défaite à El Clásico pratiquement dénuée de sens. Avec Atleti perdant des points, le Barça ne dépend à nouveau que de lui-même pour remporter la ligue: 8 victoires dans les 8 matches restants et le titre est le leur, peu importe ce qui se passe avec tout le monde.

Peu importe donc que le Real Madrid soit actuellement en tête du classement, cinq points d’avance sur le Barça, ou que l’Atlético puisse avoir huit points d’avance s’il gagne jeudi. Peu importe que Séville ait dépassé le Blaugrana et soit maintenant à la troisième place. Le travail est très simple: prenez soin des affaires et vous gagnez la Liga.

Il est évident que la réalité est plus difficile: le Barça a un calendrier difficile, qui comprend la visite de l’Atlético le mois prochain, et le début de ce calendrier n’est pas facile non plus avec l’arrivée de Getafe en ville. Malgré une saison brutalement décevante et menacée de relégation pour une équipe qui s’est battue pour l’Europe ces dernières années, c’est toujours une équipe très difficile sous José Bordalás, qui est le genre d’entraîneur qui sait frustrer les équipes qui jouent au football. comme le fait le Barça.

Ils s’installeront en 4-4-2 et seront physiques, intenses et organisés pendant 90 minutes, et ce sera un exercice de patience et d’équilibre pour les hommes de Ronald Koeman. Le Barça a eu la chance de déraper dans le Clásico, mais il ne peut plus perdre de points. Cette ligue ira jusqu’au bout et compter sur les autres équipes pour échouer est une mauvaise idée.

Faites votre travail, Barça. Getafe rendra la tâche difficile, mais vous avez un travail à faire. Fais-le.

Aussi, quittez déjà la Super League. S’il te plaît.

Dansons.

LIGNES POSSIBLES

Barcelone (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann

Getafe (4-4-2): Soria; Suárez, Timor, Dakonam, Olivera; Aleñá, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Ünal, Mata

PRÉDICTION

Chaque match contre Getafe est brutal et parfois difficile à regarder, et cela pourrait être une très longue attente pour les buts gagnants, mais ils viendront: 2-0 Barça.