Barcelone vs Getafe, La Liga: score final 5-2, croisière au Barça vers une importante victoire à domicile

Barcelone est de retour à la troisième place et continue de contrôler son propre destin dans la course au titre de la Liga grâce à une victoire 5-2 sur Getafe au Camp Nou. Le Barça était loin d’être à son meilleur et a concédé des buts idiots, mais a marqué au besoin et a remporté les trois points à domicile.

PREMIÈRE MOITIÉ

Getafe est venu au Camp Nou avec un plan clair: ne pas jouer au football. Les visiteurs se sont installés dans un arrière quatre qui ressemblait beaucoup à un arrière six la plupart du temps, et ils ne pouvaient offrir aucune menace du tout au Barça dans les premières minutes. En fait, après le magnifique premier but de Lionel Messi, Getafe a marqué un égaliseur chanceux grâce à un but contre son camp de Clément Lenglet dans ce qui était leur seule attaque de toute la première mi-temps.

Le reste de la période a été consacré à la patience et à la capacité du Barça à briser l’opposition, et ils ont parfois eu du mal avec cela jusqu’à ce que Sofian Chakla marque un but hilarant contre son camp pour donner l’avantage aux Blaugrana. Avec le soulagement d’être à nouveau en tête, le Barça avait l’air plus calme et dangereux en possession, et Messi a de nouveau marqué pour doubler l’avance de l’équipe locale.

A la mi-temps, le Barça était la seule équipe à vouloir jouer au football et méritait d’être en avance.

DEUXIÈME PARTIE

Ronald Koeman a effectué deux remplacements à la mi-temps pour reposer Gerard Piqué et Lenglet pour le week-end, et Frenkie De Jong a été transféré à la défense centrale. Ce mouvement a semblé déstabiliser une équipe du Barça qui avait bien terminé la première mi-temps en jouant bien, et ils ne pouvaient pas être aussi dynamiques en possession avec Ilaix Moriba au milieu du parc et De Jong plus loin derrière.

Il y avait moins de mouvement dans le dernier tiers et presque aucune course dans la surface, et le Barça était lent et sans inspiration en possession. Getafe a continué à défendre très profondément mais a montré un peu plus l’intention d’attaquer, et c’est ainsi qu’ils ont obtenu un penalty lorsque Ronald Araujo a commis une faute sur Enes Ünal dans la surface. L’attaquant de Getafe a marqué sur place, et le match a commencé avec 20 minutes à jouer.

Getafe était de retour dans le match mais n’a toujours pas essayé aussi fort que possible d’aller de l’avant à la recherche d’un égaliseur, et le Barça a fait du bon travail en passant le ballon et en laissant le temps s’écouler. Et à trois minutes de la fin, Messi a pris un corner et Araujo s’est racheté pour le penalty précédent avec une belle tête au premier poteau pour porter le score à 4-2 et tuer efficacement le match.

Il était encore temps pour Antoine Griezmann de gagner un penalty et de marquer sur place à la dernière minute du temps d’arrêt, et le score final est venu mettre fin à une victoire assez confortable pour le Barça.

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza (Umtiti 75 ‘), Piqué (Araujo 46’), Lenglet (Moriba 46 ‘); Roberto (Trincão 64 ‘), De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann

Buts: Messi (8 ‘, 33’), Chakla (OG 28 ‘), Araujo (87’), Griezmann (stylo 90 ‘+ 3)

Getafe: Soria; Suárez, Djené, Chakla, Cucurella (Akuguru 46 ‘); Chema (Miranda 76 ‘); Iglesias, Aleñá (Abdulai 46 ‘), Maksimovic (Arambarri 46’), Kubo; Ángel (Ünal 63 ‘)

Buts: Lenglet (JO 12 ‘), Ünal (stylo 69’)