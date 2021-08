Barcelone vs Getafe, Liga: Score final 2-1, le Barça dominé en seconde période, s’échappe avec la victoire à domicile

Barcelone reste invaincu en Liga et entamera la première pause internationale de la saison avec 7 points lors des trois premiers matchs grâce à une victoire 2-1 sur Getafe. Les Blaugrana ont été solides en première mi-temps mais ont été largement dominés en seconde, et ont en quelque sorte conservé le résultat malgré une très mauvaise performance.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a commencé le match avec un but après seulement 97 secondes suite à un excellent mouvement d’équipe avec des passes de droite à gauche et une finition intelligente de Sergi Roberto après un excellent centre de Jordi Alba.

Les Blaugrana ont commencé avec confiance et créativité en possession, mais étaient aussi vulnérables que d’habitude à l’arrière et ont permis à Getafe de marquer avec leur première attaque du match alors que Sandro Ramírez a marqué contre son ancien club avec un tir de 20 mètres que Ter Stegen n’a pu ‘ t arrête.

Ce n’est pas la même équipe de Getafe que nous avons tous appris à détester, et les visiteurs ont fait preuve de courage et d’équilibre avec le ballon et ont joué avec une certaine confiance après avoir marqué, mais étaient un peu trop sans voiture en possession et ont donné le ballon au milieu de terrain à Frenkie De Jong, qui a trouvé Memphis Depay avec une passe en profondeur parfaite et Memphis a marqué un superbe but pour donner l’avantage au Barça.

L’équipe locale était revenue en tête dans les 15 dernières minutes de la première période et avait l’air un peu moins chaotique à l’arrière, et à la mi-temps, les Catalans semblaient en bonne forme pour terminer le travail et obtenir les trois points.

DEUXIÈME PARTIE

Getafe a changé de formation pour un 5-3-2 pour commencer la seconde mi-temps et a complètement dominé les 20 premières minutes de la période, en appuyant haut sur le terrain et en envoyant de nombreux joueurs vers l’avant. Les visiteurs ont tiré de nombreux tirs au but et semblaient une véritable menace, et le Barça n’a pas pu conserver le ballon et avoir le moindre contrôle.

Puis Carles Aleñá est parti, et de manière presque choquante, ce fut le salut du Barça. Getafe a perdu son meilleur joueur le plus créatif et l’équipe à l’extérieur ne pouvait plus déranger la défense du Barça, et Ronald Koeman est allé avec cinq arrières et quatre milieux défensifs pour tenter de conserver l’avantage.

Le Barça a finalement conservé le ballon au cours des 10 dernières minutes et a à peine atteint la ligne d’arrivée, mais le coup de sifflet final est venu et les Blaugrana ont marqué les trois points. C’était une très mauvaise performance d’une équipe du Barça qui avait besoin de garer le bus contre Getafe à domicile, ce qui n’est pas un signe très encourageant pour la saison à venir.

Barcelone: Ter Stegen; Emerson (Dest 63′), Araujo, Lenglet, Alba ; Roberto (Gavi 74′), Busquets, De Jong ; Griezmann (Mingueza 84′), Memphis, Braithwaite (Nico 74′)

Buts : Roberto (2′), Memphis (30′)

Getafe: Soria ; Iglesias (Suárez 46′), Mitrovic, Djené (Koffi 84′), Olivera; Aleñá (Timor 61′), Maksimovic, Arambarri, Jankto; Sandro (Mata 61′), Ünal (Macías 76′)

But : Sandro (19′)