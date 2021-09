Barcelone vs Granadilla, Primera División: score final 5-0, le Barça Femení commence la défense du titre avec une victoire dominante

L’équipe féminine de Barcelone a débuté la nouvelle saison en beauté grâce à une victoire 5-0 sur Granadilla Tenerife au stade Johan Cruyff. Les Blaugrana étaient en tête dès le début, ont marqué de très beaux buts et ont commencé la défense de leur titre avec la domination habituelle.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça Femení a commencé le match avec beaucoup de possession et s’est frayé un chemin dans la surface de Tenerife avec facilité, et a créé suffisamment pour marquer au moins deux fois au cours des 30 premières minutes. Les visiteurs ont cependant fait un travail solide défensivement, et après la première demi-heure, le score était en quelque sorte de 0-0.

La domination de l’équipe locale a finalement été récompensée par deux buts en l’espace de quatre minutes, tous deux de la part de Bruna Vilamala, 19 ans, qui a bénéficié de deux entrées faciles après d’excellents mouvements d’équipe pour donner aux Blaugrana une avance qu’ils méritaient amplement.

Granadina a eu une attaque pendant toute la mi-temps et a crié solidement pour un penalty qui n’a pas été donné, et à la mi-temps, le Barça avait deux buts d’avance et avait faim de plus dans la dernière période.

DEUXIÈME PARTIE

La meilleure chose à propos du Barça Femení est qu’ils ne se détendent pas malgré leur avance et continuent à chercher autant de buts que possible, et cette attitude a conduit à plus de domination en seconde période.

Alexia Putellas a dirigé le spectacle au milieu de terrain et a été impliquée dans toutes les occasions créées par le Barça au cours de la période, et elle a été récompensée pour sa performance de Femme du match avec son premier but de la saison et le troisième du match du Barça avec une finition intelligente à l’intérieur de la surface sur une passe décisive de Crnogorcevic.

Il était encore temps pour Patri Guijarro de rentrer à la maison le quatrième sur un corner de Melanie Serrano, et la remplaçante Cláudia Pina a porté le score à 5-0 avec un tap-in après qu’un tir de Putellas ait été dévié à l’intérieur de la surface.

Le coup de sifflet final a mis fin à une belle performance et à une belle victoire du Barça, déjà en tête du classement auquel il appartient. Le nouvel entraîneur-chef Jonatan Giráldez connaît un début dominant, et cette équipe a l’air d’avoir envie de continuer à gagner cette saison.

Barcelone: Panos; Marta, Paredes, María León, Crnogorcevic (Serrano); Aitana (Pina), Patri, Putellas ; Graham (Martens), Bruna (Oshoala), Mariona (Rolfö)

Buts : Bruna (31′, 35′), Putellas (55′), Patri (68′), Pina (81′)

Grenade: Une ligne; Aleksandra, Sara, Patri, Pisco ; Sandra ; Ramos, Falknor, Blom, Mari José ; Martín-Prieto

Objectifs : Aucun