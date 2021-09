Barcelone vs Grenade, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone (10e, 7pts) vs Granada CF (17e, 2pts)

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 5e journée

Outs et doutes de Barcelone: Pedri, Jordi Alba, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé, Sergio Agüero (sort)

Grenade Outs & Doutes: Neyder Lozano (sort)

Date/Heure: Lundi 20 septembre 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, mardi)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Santiago Jaime Latre

VAR: José Luis González González

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 5 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après une mauvaise défaite contre le Bayern Munich lors du match d’ouverture de la Ligue des champions la semaine dernière, Barcelone revient à l’action pour un match de Fútbol du lundi soir contre Grenade au plus grand stade du monde.

Grâce aux bons gars du bureau de programmation de la Liga, le Barça jouera lundi soir, puis jeudi soir, et terminera une semaine de folie dimanche après-midi avant un déplacement au Portugal en Ligue des champions. Cela fait quatre matchs en 10 jours avec une équipe de plus en plus mince à cause des blessures, et Ronald Koeman devra faire une rotation magistrale pour garder l’équipe un peu fraîche et donner à l’équipe une chance de gagner les quatre matchs.

Mais faire confiance à Koeman pour faire quelque chose de positif est vraiment difficile en ce moment, et il n’y a pas que la majorité des fans du Barça qui ressentent cela. Des rapports fiables en Espagne indiquent que la semaine prochaine est cruciale pour la capacité du Néerlandais à conserver son emploi, et il devra faire face à trois matchs de championnat qui semblent faciles sur le papier mais promettent d’être tout sauf.

Nous commençons par Grenade, qui n’a pas encore gagné cette saison et n’a marqué que deux buts lors de ses quatre premiers matchs. L’une des équipes les plus intéressantes de la ligue l’année dernière a du mal à sortir des portes ce trimestre avec et sans ballon, mais elles parviennent toujours à compliquer les choses pour le Barça et viendront sans aucun doute au Camp Nou avides d’un bon résultat pour transformer leur fortune autour.

Koeman manque d’options pour l’avenir et la défense est un peu un mystère avec Jordi Alba blessé et Sergiño Dest toujours pas à 100%, nous pourrions donc voir une combinaison assez intéressante à l’arrière.

Le Barça a besoin non seulement de la victoire mais d’une belle performance à domicile pour encourager après la défaite du Bayern et prolonger le début de saison sans défaite, et nous verrons si Koeman peut donner de bonnes raisons de conserver son poste.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Balde ; Roberto, Busquets, De Jong ; Coutinho, L. De Jong, Memphis

Grenade (3-5-2): Maximien; Duarte, Sanchez, Abram ; Arias, Gonalons, Montoro, Monchu, Neva ; Bacca, Suárez

PRÉDICTION

J’ai un sentiment vraiment étrange à propos de celui-ci : nul 1-1.