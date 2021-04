Barcelone vs Grenade, La Liga: score final 1-2, le Barça s’effondre en seconde période, perd un match crucial à domicile

Barcelone a raté sa chance de se hisser en tête du classement et de ne plus contrôler son destin dans la course au titre de la Liga grâce à une défaite 2-1 choquante contre Grenade au Camp Nou. Le Barça a été excellent pendant 60 minutes et a gaspillé beaucoup d’occasions de tuer le match tôt, et une période désastreuse de 15 minutes a suffi pour concéder deux mauvais buts et porter un coup énorme à leurs espoirs de championnat.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça était aux commandes dès le début, dominant la possession et faisant un excellent travail empêchant Grenade d’apporter une menace sur le comptoir. Les visiteurs ont défendu avec intensité et commis de nombreuses fautes tactiques pour tenter de briser le rythme, ce qui a fonctionné dans une certaine mesure alors que le Barça avait du mal à créer de réelles occasions dans les 20 premières minutes.

Ensuite, Lionel Messi et Antoine Griezmann se sont magnifiquement combinés à l’intérieur de la surface avant que le capitaine ne trouve le coin inférieur, et le Barça avait la tête. Le Blaugrana s’est amélioré après avoir marqué, poussant plus haut sur le terrain et récupérant le ballon dans des positions dangereuses.

Messi a presque eu un deuxième mais Escandell a fait un excellent arrêt, et Leo a eu deux autres tirs dangereux bloqués par la ligne de fond de Grenade pour l’empêcher d’obtenir ce qui aurait pu facilement être un triplé en première demie.

À la mi-temps, le Barça était dominant et à juste titre en tête, mais l’avance était mince et il fallait encore garder le pied sur l’accélérateur pour terminer le travail en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça a bien commencé la deuxième mi-temps, Sergio Busquets dirigeait le spectacle avec d’excellentes passes et le milieu de terrain effectuant de superbes courses dans la surface. Griezmann et Sergi Roberto ont eu deux grosses chances, mais leurs tirs n’ont pas touché le but et après une heure, on a commencé à sentir que le Barça pouvait jouer pour toutes les occasions manquées.

Et ils l’ont fait, de manière importante: d’abord, c’est Machís qui a profité d’une erreur d’Óscar Mingueza pour se retrouver en tête-à-tête avec Ter Stegen et marquer l’égalisation. Trois minutes plus tard, Ronald Koeman a reçu un carton rouge pour dissidence, et 15 minutes plus tard, Molina est rentré chez lui sur un centre de la gauche et le Barça s’est effondré à la maison.

Ils avaient 10 minutes pour trouver au moins un égaliseur pour toujours contrôler leur destin, mais le Barça avait beaucoup de désespoir et aucune idée et le coup de sifflet final est venu mettre fin à une nuit désastreuse pour les Blaugrana. Ils sont toujours en vie dans la ligue, mais c’est un sacré coup.

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza (Pedri 72 ‘), Piqué, Umtiti; Roberto, De Jong, Busquets (Trincão 81 ‘), Ilaix (Dembélé 72’), Alba; Messi, Griezmann

But: Messi (23 ‘)

Grenade: Escandell; Foulquier, Díaz, Sánchez, Nehuén, Quini; Herrera, Eteki (Gonalons 61 ‘); Suárez, Soldado (Molina 61 ‘), Machís (Marín 75’)

Buts: Machís (63 ‘), Molina (79’)