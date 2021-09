Barcelone vs Grenade, Liga: score final 1-1, Ronald Araujo sauve un point dans une terrible performance du Barça

Barcelone reste invaincu pour débuter la saison de la Liga mais a connu une mauvaise soirée à domicile contre Grenade qui s’est soldée par un match nul 1-1 grâce à un égaliseur à la 90e minute de Ronald Araujo. Le Barça a été horrible du début à la fin et s’est donné beaucoup de mal pour essayer de gagner le match, mais a dû se contenter d’un point qu’il ne méritait pas vraiment.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le match a commencé avec un but de Grenade, grâce à un centre d’Escudero qui a trouvé Domingos Duarte grand ouvert au deuxième poteau et le défenseur a marqué le premier but des visiteurs à seulement 88 secondes du match.

Grenade a profité du premier but et s’est mis en place dans une forme défensive profonde et compacte et a invité le Barça à essayer de les briser. Mais les Blaugrana étaient stériles en possession, passant le ballon d’un côté à l’autre sans aucun mouvement ni créativité dans le dernier tiers, et le Barça était tout simplement terrible pendant toute la première mi-temps.

Les seules vraies occasions du Barça sont venues dans le temps additionnel. Ronald Araujo a eu une tête brillamment sauvée par Maximiano, et le gardien de Grenade a fait un autre gros arrêt sur un tir de Sergiño Dest.

A la mi-temps, le Barça perdait à juste titre grâce à une très mauvaise performance et avait besoin de beaucoup d’amélioration pour l’emporter en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

Il n’y a eu aucune amélioration du Barça. Ronald Koeman a fait sortir Luuk De Jong du banc et les Blaugrana se sont transformés en une machine à traverser essayant de trouver l’attaquant néerlandais à chaque occasion, mais la défense de Grenade n’a eu aucun problème à faire face à l’assaut aérien.

Le match était difficile à regarder jusqu’à la 75e minute, lorsque Koeman a amené Gerard Piqué à son partenaire De Jong à l’avant alors que le Barça s’en allait avec un look Twin Towers pour tenter de sauver un égaliseur. Encore plus de centres ont été envoyés dans la surface et Ronald Araujo a décidé de venir de l’arrière pour essayer d’aider.

Araujo était un monstre absolu toute la nuit et méritait de marquer l’égalisation, et c’est ce qu’il a fait avec une course parfaite et une tête intelligente à la 90e minute pour sauver un point pour le Barça. Le coup de sifflet final est venu et une performance horrible ne s’est pas soldée par une défaite.

Si Ronald Koeman veut garder son emploi, ce n’est pas la bonne façon de le faire.

Barcelone: Ter Stegen; Dest, García, Araujo, Balde (Mingueza 42′); Roberto (L. De Jong 46′), Busquets (Puig 74′), De Jong ; Demir (Piqué 74′), Memphis, Coutinho (Gavi 60′)

But : Araujo (90′)

Grenade: Maximien; Quini, Duarte, Abram, Escudero (Neva 46′) ; Monchu, Milla, Eteki (Montoro 30′) ; Puertas (Gonalons 67′), Molina (Suárez 67′), Machís

But : Duarte (2′)