Barcelone vs Hoffenheim, Ligue des champions féminine : blog en direct, mises à jour, objectifs, temps forts

BIENVENUE AU STADE JOHAN CRUYFF ! Le domicile de l’équipe féminine de Barcelone est le théâtre d’un énorme match de phase de groupes de la Ligue des champions féminine entre les champions en titre et Hoffenheim. Le Barça reste invaincu cette saison et pourrait se rapprocher d’une place en quarts de finale avec une victoire aujourd’hui, et même s’ils seront favoris, ce ne sera pas facile contre l’une des meilleures équipes de la Bundesliga féminine. Vamos !

BLOG EN DIRECT

ALIGNEMENTS

BARCELONE

Onze de départ : Paños ; Marta, Paredes, Mapi, Rolfö ; Aitana, Patri, Alexia ; Oshoala, Hermoso, Martens (4-3-3)

Suppléants : Coll (GK), Font (GK), Jana, Melanie, Pina, Leila, Pereira, Crnogorcevic, Engen, Baradad

HOFFENHEIM

Onze de départ : Tufekovic ; Wienroither, Bühler, Specht, Naschenweng ; De Caigny, Dongus, Feldkamp; Linder, Billa, Marque (4-3-3)

Suppléants : Dick (GK), Von Schrader (GK), Hagel, Corley, Kocsan, Hartig, Degen, Harsch, Fühner, Steinert, Leimenstoll

INFO MATCH

Compétition/Journée: 2021-22 Ligue des Champions Féminine, Groupe C, 3e journée

Date/Heure: Mercredi 10 novembre 2021, 18h45 CET/WAT (Barcelone & Nigeria), 17h45 BST (Royaume-Uni), 12h45 HE, 9h45 PT (USA), 23h15 IST (Inde)

Lieu: Stade Johan Cruyff, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Sara Persson (SUE)

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININES

L’UWCL de cette saison sera disponible en streaming GRATUITEMENT dans le monde entier sur la chaîne YouTube de DAZN. Cliquez ici pour regarder le match de ce soir.

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours et à jamais, peu importe la compétition, VISCA EL BARÇA !