Barcelone vs Hoffenheim, Ligue des champions féminine: score final 4-0, le Barça remporte une victoire dominante à domicile

L’équipe féminine de Barcelone reste invaincue cette saison et grâce à une victoire 4-0 sur Hoffenheim au stade Johan Cruyff pour en faire trois victoires sur trois en phase de groupes de la Ligue des champions féminine. Le Barça a dominé tout le match et a joué un beau football, transformant un match potentiellement difficile contre une solide équipe allemande en une promenade dans le parc.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça s’est assuré que le match ne serait pas trop difficile avec un but précoce : Lieke Martens a joué un superbe coup franc dans la surface et Jenny Hermoso était au premier poteau pour marquer le premier but. Comme toujours, Femení a gardé le ballon et a continué à envoyer autant de corps que possible, utilisant les ailes pour créer des occasions et forcer la défense de Hoffenheim à effectuer des tacles et des dégagements de dernier recours pour essayer de rester dans le match.

Mais ils n’ont pas pu empêcher les champions de marquer : à la 19e minute, Alexia Putellas a marqué un coup franc sensationnel avec une roquette dans la lucarne, et le capitaine a marqué contre 15 minutes plus tard grâce à un hurlement du gardien Tufekovic, qui a laissé un tir d’Alexia glisse entre ses jambes pour en faire trois.

Ils ont continué à trouver des opportunités et Hermoso a eu un tête-à-tête avec le gardien dans le dernier jeu de la première mi-temps mais n’a pas pu marquer le quatrième, et le Barça a dû se contenter d’une avance de trois buts à la mi-temps.

DEUXIÈME PARTIE

Les femmes du Barça n’ont jamais cessé d’attaquer et elles ont continué à le faire dans la dernière période, en pressant haut sur le terrain en essayant de forcer Hoffenheim à commettre des erreurs en jouant par l’arrière. Ils ont réussi ce plan et ont créé plusieurs occasions de cette façon, mais d’une manière ou d’une autre, ils n’ont pu marquer qu’un seul but : Alexia a joué un beau centre dans la surface et Marta Torrejón a marqué le quatrième but.

Femení a essayé de trouver un autre but mais n’a pas pu et a simplement filé jusqu’à l’arrivée, et le coup de sifflet final est venu donner au Barça sa troisième victoire en trois matchs en phase de groupes. Une victoire contre Hoffenheim en Allemagne la semaine prochaine garantira une place en quarts de finale, et cette équipe continue de sembler imparable.

Barcelone: Panos; Marta (Baradad 86′), Paredes, Mapi, Rolfö (Leila 63′); Hermoso, Patri (Engen 79′), Alexia; Martens, Oshoala (Crnogorcevic 63′), Aitana (Pina 79′)

Buts : Hermoso (5′), Alexia (19′, 33′), Marta (74′)

Hoffenheim: Tufekovic ; Wienroither, Bühler, Specht, Naschenweng ; De Caigny, Dongus, Feldkamp; Linder, Billa, Marque

Objectifs : aucun