Barcelone vs Juventus, Trophée Joan Gamper : Score final 3-0, le Barça domine la finale de pré-saison

Barcelone a terminé les préparatifs de la nouvelle saison avec une certaine positivité en battant la Juventus 3-0 au stade Johan Cruyff lors du trophée Joan Gamper 2021. Les Blaugrana ont joué un solide jeu d’attaque pendant les 90 minutes, et malgré quelques mauvais moments en défense, ils ont réussi à garder une cage inviolée et entameront la nouvelle saison avec de bons sentiments alors que l’ère post-Messi commence.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a commencé le match avec un but alors que Yusuf Demir libérait Memphis Depay et le Néerlandais n’a pas déçu dans un face-à-face avec Szczesny, et les Blaugrana ont pris l’avantage dans les trois minutes.

L’équipe locale continue de bien attaquer avec beaucoup de mouvement et de passes intelligentes, et Demir et Memphis ont été les stars du spectacle avec leur incisivité et leur créativité. Demir avait un but refusé pour hors-jeu, et Antoine Griezmann avait son propre but annulé pour la même raison que le Barça aurait pu couronner une première mi-temps impressionnante avec un ou deux autres buts.

La Juventus était en grande partie sans vie tout au long des 30 premières minutes, mais a lentement commencé à mettre en danger la contre-attaque, et Neto a dû effectuer deux arrêts importants sur des tirs d’Álvaro Morata et de Cristiano Ronaldo dans les derniers instants de la mi-temps.

A la mi-temps, une bonne performance du Barça avait l’avance qu’elle méritait mais il restait encore du travail à faire en seconde période pour terminer le travail.

DEUXIÈME PARTIE

La Juventus a bien débuté la seconde mi-temps, avec des remplaçants à la mi-temps apportant beaucoup d’énergie et d’intensité à l’attaque, et Federico Chiesa a connu des moments brillants qui ont obligé Neto à intervenir à nouveau.

Lentement mais sûrement, la pression de la Juve a perdu de la vigueur et le Barça a connu une fin de match confortable où il a contrôlé la possession et tenté d’obtenir un troisième. Et c’est ce qu’ils ont fait avec le coup de pied final du match, lorsqu’une très bonne séquence de passes d’équipe s’est terminée par un superbe but de Riqui Puig pour porter le score à 3-0 au coup de sifflet final.

La vie sans Messi ne sera pas facile et la défense est toujours une préoccupation, mais le Barça a montré suffisamment de bons signes pour croire qu’il peut être au moins compétitif cette saison. La Liga commence la semaine prochaine et le Barça semble prêt.

Barcelone: Neto; Dest (Royal 61′), Araujo (Umtiti 61′), Piqué, Alba (Balde 71′); Roberto (Puig 71′), Busquets, Demir (Nico 61′) ; Griezmann (Collado 85′), Braithwaite (Manaj 77′), Memphis

Buts : Memphis (3′), Braithwaite (57′), Puig (90+2′)

Juventus: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Rugani, Sandro ; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi ; Cuadrado, Morata, Ronaldo

Objectifs : Aucun