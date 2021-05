Barcelone vs Levante, finale de la Copa de La Reina: blog en direct, mises à jour, faits saillants

Il est temps pour la finale de la Copa de La Reina 2021! Après avoir remporté le championnat espagnol et la Ligue des champions au cours des deux dernières semaines, l’équipe féminine de Barcelone, conquérante, affronte Levante dans le match pour le titre de la Coupe d’Espagne.

Le Barça peut remporter sa deuxième Copa consécutive et la quatrième au cours des cinq dernières années ce soir, et une victoire remporterait le premier triplé féminin de l’histoire du club. Mais ce ne sera pas facile contre une équipe de Levante qui est troisième du classement et a battu l’une des équipes les plus fortes du pays, l’Atlético Madrid, en demi-finale.

Cela pourrait être une soirée historique pour les Blaugrana Ladies, et nous vous invitons à nous suivre. BLOG EN DIRECT !!!

Compétition / Tour: Finale de la Copa de La Reina 2021

Date / heure: Dimanche 30 mai 2021, 20h CET (Barcelone), 19h BST / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 14h ET, 11h PT (USA), 23h30 IST (Inde)

Lieu: Estadio Municipal de Butarque, Leganés, Espagne

Arbitre: Dolores Martínez Madrona

COMMENT REGARDER, STREAM COPA DE LA REINA FINAL

Comment regarder à la télé: Teledeporte (Espagne), autres

Comment diffuser: BarçaTV + (international), ESPN + (USA), autres

