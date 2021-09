Barcelone vs Levante, La Liga: Nouvelles de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone (8e, 9pts) vs Levante UD (16e, 4pts)*

*Points et positions au moment de la rédaction le samedi

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 7e journée

Outs et doutes de Barcelone: Frenkie De Jong, Pedri, Jordi Alba, Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Alejandro Balde, Ousmane Dembélé (sort)

Levante Outs & Doutes: Roberto Soldado, Enis Bardhi, José Campaña, Mickaël Malsa (sort)

Date/Heure: dimanche 26 septembre 2021, 16h15 CET (Barcelone), 15h15 BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 10h15 HE, 7h15 PT (USA), 19h45 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Isidro Diaz de Mera Escuderos

VAR: Guillermo Cuadra Fernández

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 3 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après un match nul et vierge déprimant à Cadix jeudi, Barcelone est de retour en action en Liga alors qu’il accueille Levante en difficulté dans le plus grand stade du monde.

Cela fait trois semaines que le Barça n’a pas remporté un match, mais d’une manière ou d’une autre, cela semble beaucoup plus long que cela. Les performances et les résultats ont été horribles, et Ronald Koeman est toujours aux commandes même si le monde entier sait qu’il est sur le point d’être limogé à tout moment.

Koeman ne sera pas sur la touche pour les deux prochains matches de Liga, y compris celui de dimanche, qui sera un entraînement lorsqu’il sera parti pour de bon. Koeman n’est pas entièrement responsable des problèmes du Barça mais il est loin de la solution, et son départ inévitable semble être un pas nécessaire dans la bonne direction.

Il n’est pas encore tout à fait parti, cependant, et en tant que professionnel, vous vous attendez à ce que Koeman prépare son équipe aussi bien que possible, même sur un court repos, pour reprendre le chemin de la victoire dimanche. Levante constitue un excellent adversaire pour cela, car les Granoles n’ont pas encore gagné dans la saison et entrent dans celle-ci avec leurs meilleurs joueurs blessés, leur puissance de feu sera donc sévèrement limitée.

Le Barça a désespérément besoin de bonnes nouvelles et avec l’Atlético Madrid et le Real Madrid qui ont tous deux perdu des points samedi, les Blaugrana ont une chance de réduire l’écart et de continuer à rêver de faire partie de la course au titre si le nouveau manager peut les mettre sur la bonne voie.

Mais parler de titres est fou. Gagnons d’abord un match et, espérons-le, jouons bien aussi pour terminer le week-end en beauté. Et peut-être, juste peut-être, Ansu Fati obtient quelques minutes et marque à son retour devant la foule du Camp Nou. On peut rêver. Bon retour, Prince.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araujo, Dest ; Roberto, Busquets, Gavi ; Demir, Memphis, Coutinho

Levant (4-4-2): Aitor; Miramón, Duarte, Postigo, Clerc; De Frutos, Radoja, Martínez, Melero ; Gomez, Roger

PRÉDICTION

Je ne sais pas pourquoi je suis si confiant. C’est peut-être le retour d’Ansu qui me fait tellement sourire qu’il m’aveugle sur la réalité : 3-0 Barça et un but d’Ansu. Vissez.