Barcelone vs Levante, La Liga: score final 3-0, Ansu Fati marque à son retour alors que le Barça domine à domicile

Barcelone a retrouvé le chemin de la victoire et terminera le week-end dans le Top 5 du classement de la Liga grâce à une excellente victoire 3-0 sur Levante au Camp Nou. Le Barça a joué un excellent football offensif tout au long des 90 minutes, et Ansu Fati a marqué à son retour dans l’un des moments les plus inoubliables de l’histoire récente du Barça.

PREMIÈRE MOITIÉ

À la surprise de tous, Barcelone a été tout simplement exceptionnelle en première mi-temps. Ils ont marqué deux buts au début, Memphis Depay l’emportant et marquant un penalty et Luuk De Jong obtenant son premier pour le club après un brillant jeu d’accumulation de l’arrière, mais l’équipe a continué à attaquer et à créer des occasions tout au long de la période.

Le milieu de terrain était superbe, Gavi et Nico González brillaient par leur jeu avec le ballon et leur soif de presser l’opposition et de reprendre possession du ballon, et Sergio Busquets a réalisé l’une de ses meilleures mi-temps depuis des mois. Óscar Mingueza et Sergiño Dest étaient des menaces constantes de la part des arrières latéraux, et l’équipe était également très bonne défensivement.

Le Barça aurait facilement pu marquer quatre sur cinq sans Aitor Fernández dans le but de Levante, et les sentiments étaient extrêmement positifs avant la mi-temps. L’équipe à domicile pourrait-elle maintenir la pression et marquer plus en seconde période ?

DEUXIÈME PARTIE

L’équipe à domicile n’a pas ralenti: le Barça a continué à dominer la possession et cherche à marquer plus en seconde période, Memphis étant particulièrement avide d’ajouter plus à son décompte et étant parfois un peu trop égoïste. Riqui Puig est entré en jeu au début de la période et a étincelé comme d’habitude, mais le moment que nous attendions tous est arrivé à 10 minutes de la fin lorsque Ansu Fati est revenu.

Le prince était instantanément une menace, courant sur les défenseurs avec sa vitesse et son habileté et se méritant même un penalty qui a été en quelque sorte ignoré à la fois par l’arbitre et le VAR malgré le fait que Fati ait été clairement taclé. Mais Ansu n’a pas fini : dans la première minute du temps additionnel, il a tiré une roquette juste à l’extérieur de la surface et a trouvé le coin inférieur.

Le Camp Nou a explosé, ses parents ont pleuré dans les tribunes et toute l’équipe a célébré avec le nouveau numéro 10 du Barça. Le coup de sifflet final a mis fin à une journée parfaite pour le Barça, et peut-être, juste peut-être, est-ce le début de nombreux autres bons jours. Le football est incroyable.

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza (Araujo 81′), García, Piqué, Dest (Lenglet 89′); Nico, Busquets ; Gavi (Demir 81′), Coutinho (Puig 59′), Memphis ; L. De Jong (Fati (81′)

Buts : Memphis (pen 6′), L. De Jong (14′), Ansu Fati (90+1′)

Levante: Aitor; Miramón, Postigo, Mustafi (Quai 77′), Clerc ; De Frutos (Cantero 69′), Radoja (Martínez 55′), Pepelu (Vukcevic 69′), Melero; Roger, Gómez (Moral 55′)

Objectifs : Aucun