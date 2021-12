Barcelone vs Real Betis en direct : programmation, heure du coup d’envoi, programmes télévisés, comment regarder la Liga en ligne

BIENVENUE AU CAMP NOU !!! Le plus grand stade du monde est le théâtre d’un énorme match de Liga entre Barcelone et le Real Betis, qui entrent tous les deux dans celui-ci en grande forme et promettent une affaire très divertissante. Le Barça jouera son plus gros match de la saison contre le Bayern Munich en quatre jours et pourrait certainement profiter d’un regain de confiance contre une excellente équipe du Betis. Cela devrait être très amusant, et vous êtes invités à nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action. Vamos !

(Remarque : les commentaires ne seront ouverts que lorsque les nouvelles de l’équipe seront publiées, car nos commentateurs adorent commenter et il y a parfois trop de commentaires dans la section des commentaires)

INFO MATCH

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 16e journée

Date/Heure: samedi 4 décembre 2021, 16h15 CET/WAT (Barcelone et Nigeria), 15h15 GMT (Royaume-Uni), 10h15 HE, 7h15 PT (USA), 20h45 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Pablo González Fuertes

VAR: Antonio Mateu Lahoz

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 1 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Règles du fil de match

Nous n’avons pas beaucoup de règles ici, mais il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous rejoignez nos discussions de jour de match :

Même si l’arbitre est nul ou qu’on perd le match, regarder les jurons. C’est juste inutile. Aussi, ne discutez pas des liens de streaming illégaux. Ceux qui le font seront prévenus, et ceux qui publient des liens seront instantanément bannis. Finalement, soyez gentils les uns avec les autres. C’est une communauté de Barcelone et nous n’avons pas besoin de nous offenser les uns les autres.

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours et à jamais, peu importe la compétition, VISCA EL BARÇA !