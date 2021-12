Barcelone vs Real Betis, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone (7e, 23pts) vs Real Betis Balompié (5e, 27pts)*

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 16e journée

Outs et doutes de Barcelone: Ansu Fati, Pedri, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Sergio Agüero, Dani Alves (sort)

Vrais Betis Outs & Doutes: Youssouf Sabaly, Nabil Fekir (sort), Germán Pezzella, Claudio Bravo, Martín Montoya (doute)

Date/Heure: samedi 4 décembre 2021, 16h15 CET/WAT (Barcelone et Nigeria), 15h15 GMT (Royaume-Uni), 10h15 HE, 7h15 PT (USA), 20h45 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Pablo González Fuertes

VAR: Antonio Mateu Lahoz

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 1 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après une victoire cruciale à Villarreal et une semaine complète d’entraînement dans la belle Catalogne, Barcelone revient à l’action pour un autre grand match de la Liga alors qu’elle accueille le Real Betis de haut vol dans le plus grand stade du monde pour ce qui promet d’être une affaire très divertissante .

Depuis qu’il a remplacé Ronald Koeman il y a un mois, Xavi Hernández a ramené le plaisir au Barça. Même avec toutes les préoccupations défensives, il ne fait aucun doute que regarder le jeu Blaugrana est à nouveau amusant, et pendant que nous attendons le processus de reconstruction pour ramener les jours de gloire, ce n’est pas la pire chose au monde de s’amuser en regardant notre équipe préférée. .

Mais gagner est aussi amusant, et le Barça a remporté deux matchs de suite en championnat pour la première fois de la saison. Une autre équipe qui fait beaucoup de victoires est le Betis, qui est en quelque sorte passé un peu sous le radar dans la conversation des meilleures équipes de la Liga. L’équipe de Manuel Pellegrini joue un excellent football, marque des buts pour le plaisir et ressemble actuellement à un sérieux prétendant à une place en Ligue des champions.

C’est pourquoi les battre est si important pour le Barça : une victoire contre ce qui sera probablement un rival direct du Top 4 signifiera non seulement un grand saut dans le classement, mais aussi un gros coup de pouce en confiance, ce qui est absolument nécessaire avec la saison déterminante. voyage au Bayern Munich en Ligue des champions dans quelques jours.

Xavi n’aura peut-être pas besoin de faire tourner son équipe après une semaine complète d’entraînement et le match contre le Bayern mercredi au lieu de mardi, nous verrons donc probablement l’équipe la plus forte du Barça pour celui-ci. Et l’équipe la plus forte au sommet de son art sera nécessaire pour battre le Betis. Ne vous y trompez pas : ils sont VRAIMENT bons, très talentueux et très bien coachés. Trois points seront énormes, mais ne soyez pas surpris si celui-ci se termine par un match nul – ou pire.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Alba ; Nico, Busquets, De Jong ; Dembélé, Memphis, Gavi

Real Betis (4-2-3-1): Silva; Bellerín, Bartra, Ruiz, Moreno; Rodriguez, Guardado; Canales, Rodri, Juanmi ; José

PRÉDICTION

Le Barça et le Betis jouent toujours exactement le même match au Camp Nou à chaque fois : ils s’attaquent comme des fous, marquent tous les buts et le Barça finit en quelque sorte par la victoire. Mais l’attaque du Barça n’est pas terrible ces jours-ci donc je ne les vois pas gagner aux tirs au but : nul 2-2.