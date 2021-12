Barcelone vs Real Betis, Liga : score final 0-1, le Barça domine, perd en quelque sorte au Camp Nou

La séquence de deux victoires consécutives de Barcelone en Liga s’est terminée dans la douleur samedi et Xavi Hernández a subi sa première défaite à la tête de la victoire 1-0 du Real Betis au Camp Nou dans un après-midi déchirant pour le Barça. Les Blaugrana étaient de loin la meilleure équipe et méritaient la victoire, mais ont été punis par une équipe du Betis qui a remporté un smash classique et s’est emparée pour quitter la Catalogne avec les trois points.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a connu un début de match brillant, pressant avec beaucoup d’intensité et remportant le ballon en haut du terrain. Philippe Coutinho était partout au début, et le Brésilien avait l’air à l’aise et confiant et a été impliqué dans tout ce que le Barça a fait de bien offensivement dans les 20 premières minutes.

Le Betis a eu beaucoup de problèmes à naviguer dans la presse du Barça mais a lentement trouvé un moyen de faire avancer le ballon, même s’il n’a jamais pu vraiment déranger la défense Blaugrana grâce aux excellentes performances du duo de Ronald Araujo et Clément Lenglet qui étaient tous deux dominants au sol. et l’air.

Il y a eu très peu d’occasions en première mi-temps et les deux équipes se sont pour la plupart refusées, et bien qu’il soit la meilleure équipe, le Barça avait encore beaucoup de travail à faire dans ce qui s’annonçait comme une seconde mi-temps très compétitive.

DEUXIÈME PARTIE

La seconde mi-temps n’était pas compétitive. C’était tout le Barça. Les Blaugrana ont été tout simplement écrasants dans la dernière période, pressant encore plus haut sur le terrain et lançant attaque après attaque. Ousmane Dembélé est entré en jeu avec une demi-heure à jouer et était injouable, battant tous les défenseurs sur l’aile et créant une chance après l’autre.

Mais le football peut parfois être cruel, et le Barça a concédé complètement contre le cours du jeu alors que le Betis est entré sur le compteur après un corner des Blaugrana et Cristian Tello a aidé Juanmi pour le premier but. Le Barça a jeté tout le monde en avant à la recherche de l’égalisation et Ez Abde a raté un gardien une minute après le but de Juanmi, et le Barça a commencé à avoir l’air un peu désespéré.

Luuk De Jong est sorti du banc pendant les 10 dernières minutes et les Blaugrana ont commencé à lancer centre après centre dans la surface, abandonnant le bon football qu’ils jouaient jusque-là. La stratégie de fin de match a échoué de manière prévisible et le Betis a réussi à conserver son avance d’un but.

Le coup de sifflet final a mis fin à un après-midi brutal pour le Barça, qui méritait absolument de gagner et a été puni par son seul écart défensif de tout le match. La performance a été très encourageante, cependant, et le Barça se donnera une chance à Munich s’il joue de la même manière. Pour aujourd’hui, cependant, celui-ci fait mal.

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet (Piqué 82′), Alba ; Nico (F. De Jong 59′), Busquets, Gavi (Puig 36′) ; Ez Abde (L. De Jong 82′), Memphis, Coutinho (Dembélé 59′)

Objectifs : Aucun

Le vrai Betis: Silva; Bellerín, Bartra, Ruiz, Moreno; Rodriguez, Guardado; Ruibal (Tello 63′), Canales, Juanmi (Iglesias 81′) ; Willian José (Carvalho 71′)

But : Juanmi (79′)