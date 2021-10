Barcelone vs Real Madrid, El Clasico 2021 : les effectifs prévus

Le Real Madrid visite Barcelone dans ce qui est le premier El Clasico de la saison 2021-2022. Alors que le Barça semble être sur une spirale descendante et que Madrid vient de remporter une victoire encourageante 0-5 à l’extérieur contre le Shakhtar, les fans ne devraient pas s’y tromper. Barcelone n’a que deux points de retard sur Madrid au classement et peut toujours concourir pour le titre.

Barcelone a prédit XI : Ter Stegen, Mingueza, Pique, Eric Garcia, Alba, Busquets, De Jong, Gavi, Fati, Dest, Memphis.

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Nacho, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Les deux postes sur l’aile droite du Real Madrid semblent être les seuls encore ouverts pour Los Blancos. avec Nacho, Vazquez et Valverde en compétition pour le poste d’arrière droit et Rodrygo, Valverde – encore – et Asensio ayant une chance de commencer aux côtés de Benzema et Vinicius en fonction de ce qu’Ancelotti a en tête en termes de plan de match.

Sur le papier, le Real Madrid a la meilleure équipe et pourrait être considéré comme le favori. Cependant, les hommes d’Ancelotti n’ont pas été fiables défensivement cette année et pourraient avoir du mal à contenir Fati et Memphis, donc Barcelone devrait avoir des chances de marquer.

COMMENT REGARDER, STREAM EL CLASICO 2021



Date: 24/10/2021

Temps: 16h15 CEST, 10h15 HNE.

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

