Barcelone vs Real Madrid, La Liga: Actualités de l’équipe, Aperçu, Comment regarder, Compositions, Prédiction de score

FC Barcelone (7e, 15pts) vs Real Madrid (3e, 17pts)*

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 10e journée

Outs et doutes de Barcelone: Pedri, Ronald Araujo, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite (sort)

Outs et doutes du Real Madrid: Gareth Bale, Isco, Luka Jovic, Dani Ceballos (sort)

Date/Heure: dimanche 24 octobre 2021, 16h15 CET (Barcelone), 15h15 BST/WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 10h15 HE, 7h15 PT (USA), 19h45 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: José María Sánchez Martínez

VAR: José Luis González González

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 1 (Canada), Premier Sports 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après une victoire acharnée 1-0 sur le Dynamo Kiev pour les maintenir en vie en phase de groupes de la Ligue des champions, Barcelone revient à l’action pour le plus grand match du monde alors qu’elle accueille le Real Madrid dans le plus grand stade du monde pour ce qui devrait être la plus grande foule au Camp Nou en près de 20 mois.

Le Barça a commencé une semaine cruciale avec deux victoires importantes contre Valence et le Dynamo, mais la performance contre Kiev était préoccupante et n’inspire pas beaucoup de confiance pour celui-ci, surtout compte tenu de la qualité de jeu de Los Blancos. Ils n’ont remporté qu’un seul de leurs trois derniers matchs, mais la destruction 5-0 du Shakhtar Donetsk en Europe mardi a clairement montré qu’ils étaient aussi bons qu’ils l’étaient pour commencer la saison.

Le Real Madrid vole et ne peut s’empêcher de marquer, avec Karim Benzema et Vinicius Júnior dominant toutes les défenses auxquelles ils sont confrontés. Ce n’est un secret pour personne, la défense du Barça a été plus que médiocre cette saison, et la perspective de ces deux-là contre la ligne de fond des Blaugrana est légitimement effrayante.

Mais la plus grande différence entre les deux équipes est sur la touche : Carlo Ancelotti a redonné vie à Madrid après une campagne incohérente la saison dernière sous Zinedine Zidane, et a déjà eu un impact non seulement sur l’équipe dans son ensemble mais sur des joueurs individuels tels que comme Vinicius, qui est tout à coup l’un des meilleurs finisseurs d’Europe sous Ancelotti.

Le milieu de terrain de Madrid continue d’être aussi crucial que jamais pour leur succès, et David Alaba s’est adapté comme un gant en défense. Cela me fait mal de le dire, mais Madrid est un grand favori dans celui-ci, mais le Barça sera à domicile et appréciera la chance de jouer le rôle d’outsider et de remporter une grande victoire.

Mes sentiments sur Ronald Koeman sont assez clairs à ce stade, mais je veux qu’il réussisse et entraîne un match brillant pour nous mener à la victoire. À l’heure du Clásico, rien d’autre n’a d’importance. La situation financière, la situation des entraîneurs, tout ce qui cause du stress au club disparaîtra pendant au moins quelques jours si nous gagnons El Clásico.

Nous pouvons nous soucier de tout réparer plus tard. Putain de danse et gagnons ce truc.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Piqué, García, Alba ; De Jong, Busquets, Gavi ; Dest, Memphis, Fati

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Militão, Alaba, Mendy ; Modric, Casemiro, Kroos ; Rodrygo, Benzema, Vinicius

PRÉDICTION

J’adorerais être l’optimiste que je suis toujours, mais le Real Madrid a le meilleur entraîneur et des attaquants brûlants qui seront trop pour notre terrible défense : 3-2 pour les visiteurs.