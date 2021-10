Barcelone vs Real Madrid, Liga: Score final 1-2, Madrid efficace tente sa chance, gagne El Clásico

Barcelone est de retour sur la voie des défaites grâce à une douloureuse défaite 2-1 contre le Real Madrid à El Clásico dimanche. Près de 87 000 fans sont venus au Camp Nou et ont vu le Barça se battre, mais les Blaugrana n’ont pas tenté leur chance et ont vu Madrid être impitoyable devant le but pour s’échapper avec les trois points.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a bien commencé le match, pressant haut sur le terrain et jouant avec intensité et bonne concentration, ne laissant à Madrid aucun espace en possession et faisant preuve d’une bonne initiative en tant qu’équipe à domicile.

Ils ont eu la meilleure occasion de la mi-temps à la 25e minute lorsque Marc-André Ter Stegen a envoyé un long ballon en avant, Memphis Depay a filé loin d’Éder Militão et a trouvé Sergiño Dest tout seul avec Thibaut Courtois, mais l’Américain a complètement raté la cible et a envoyé le coup au-dessus de la barre.

Cela ressemblait à un tournant dans le match, le type de chance qu’une équipe inférieure rate juste avant que la meilleure équipe ne prenne le contrôle. Et c’est exactement ce qui s’est passé : les Blancos ont intensifié leur intensité et ont commencé à troubler la défense du Barça avec le rythme de Vinicius Jr. et le mouvement de Karim Benzema, et les Blaugrana sont devenus de plus en plus vulnérables à l’arrière à chaque attaque madrilène.

Mais c’est une contre-attaque qui les ouvre pour de bon : après que David Alaba ait volé le ballon à Memphis juste à l’extérieur de la surface madrilène, l’Autrichien sprinte dans l’autre sens et se retrouve grand ouvert sur l’aile gauche après une belle passe de Rodrygo. Alaba a tiré une roquette dans le coin et les visiteurs ont pris les devants.

Le Barça a bien réagi en passant derrière et a eu deux excellentes occasions: d’abord Gerard Piqué a dirigé juste à côté d’un corner de Memphis, et un brillant mouvement d’équipe s’est terminé par une passe de Jordi Alba et un tir d’Ansu Fati dans la surface de six mètres qui a été bloquée. par Militao.

À la mi-temps, le Barça avait joué une très bonne première mi-temps mais a été défait par une contre-attaque de Madrid, et ils auraient besoin d’une seconde mi-temps pour réussir le retour.

DEUXIÈME PARTIE

Ronald Koeman a engagé Philippe Coutinho pour Óscar Mingueza et le Barça a changé de formation en 4-2-3-1, les rendant plus offensifs et agressifs dans leur pressing. Les Blaugrana ont dominé le ballon dans les premières minutes de la seconde période et Madrid a été contraint de défendre au plus profond de sa moitié de terrain, mais le Barça n’a pas pu se créer de réelles occasions.

Madrid avait un plan clair pour la seconde mi-temps : concéder le ballon et chercher à frapper le Barça au contre pour terminer le match. Vinicius et Benzema ont chacun eu une grande chance avec le ballon à l’intérieur de la surface en tête-à-tête avec Ter Stegen, mais la défense du Barça a réussi à éliminer le danger à chaque fois.

Les 25 dernières minutes ont été une montre difficile alors que le Barça a eu du mal à faire preuve de créativité dans le dernier tiers tandis que Madrid cherchait à ralentir le rythme autant que possible pour essayer de manquer le temps. Ils ont réussi cela et ont même ajouté un deuxième but au compteur, Marco Asensio ayant un tir arrêté et Lucas Vázquez marquant au rebond.

Il était encore temps pour un autre but puisque Sergio Agüero a marqué son premier pour le Barça lors du dernier match du match, mais le coup de sifflet final est venu avant que le Barça puisse espérer égaliser. C’était un mauvais El Clásico, aucune des deux équipes n’avait l’air bien et le Barça méritait peut-être un point, mais Madrid a saisi sa chance et pas le Barça. Aussi simple que cela.

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza (Coutinho 46′), García, Piqué, Alba ; Gavi (L. De Jong 85′), Busquets, De Jong (Roberto 77′) ; Dest, Fati (Agüero 73′), Memphis

But : Agüero (90+7′)

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Militão, Alaba, Mendy ; Modric, Casemiro, Kroos ; Rodrygo (Valverde 72′ (Carvajal 90+2′)), Benzema, Vinicius (Asensio 87′)

Buts : Alaba (32′), Vázquez (90+3′)