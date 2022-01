Barcelone vs Real Madrid, Supercoupe d’Espagne : nouvelles de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone contre Real Madrid

Compétition/Journée: 2022 Supercoupe d’Espagne, Demi-Finale 1

Outs et doutes de Barcelone: Eric García, Sergi Roberto, Martin Braithwaite, Yusuf Demir (sort)

Outs et doutes du Real Madrid: Gareth Bale, Mariano Díaz (sort)

Date/Heure: Mercredi 12 janvier 2022, 22h AST (heure locale), 20h CET/WAT (Barcelone et Nigeria), 19h GMT (Royaume-Uni), 14h HE, 11h PT (USA), 12h30 IST (Inde, jeudi)

Lieu: Stade international King Fahd, Riyad, Arabie Saoudite

Arbitre: José Luis Munuera Montero

VAR: José Luis González González

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), BT Sport 1 (Royaume-Uni), #Vamos (Espagne), autres

Comment diffuser: ESPN+ (États-Unis), BT Sport Live (Royaume-Uni), autres

Après un match nul difficile contre Grenade en Liga ce week-end, Barcelone revient à l’action avec un voyage en Arabie saoudite pour la demi-finale de la Super Coupe d’Espagne contre le Real Madrid lors du deuxième El Clásico de la saison.

C’est la première fois que le Barça et Madrid s’affrontent dans ce nouveau format de Supercoupe, le vainqueur affrontant l’Athletic Bilbao ou l’Atlético Madrid en finale dimanche. La Super Coupe est sans aucun doute la compétition la moins importante du calendrier et ne serait pas aussi intéressante si la demi-finale était contre l’Athletic ou l’Atlético, mais le fait qu’il s’agisse d’El Clásico change la donne pour tout le monde.

Xavi Hernández s’est exprimé avant le match et a présenté le match comme un bâton de mesure, une façon de savoir à quel point le Barça a évolué depuis que ces deux-là se sont affrontés au Camp Nou en championnat en octobre. Madrid a remporté un match serré par un score de 2-1 mais n’a pas eu besoin de sortir de la deuxième vitesse contre le Barça de Ronald Koeman.

Depuis que Xavi a pris le contrôle du Barça, il a joué un meilleur football, mieux défendu et gagné plus de points en Liga, et son esprit de compétition est à un niveau beaucoup plus élevé qu’auparavant. Mais le Real Madrid a également l’air beaucoup mieux au cours des trois derniers mois, avec le titre de la Liga à perdre et une attaque qui ne peut tout simplement pas arrêter de marquer des buts grâce à la forme folle de Karim Benzema et Vinicius Jr.

L’équipe de Carlo Ancelotti joue un excellent football des deux côtés, leur milieu de terrain est toujours aussi bon qu’il y a cinq ans, et ils sont sans aucun doute la meilleure équipe du pays et les favoris pour remporter El Clásico. Le Barça s’est suffisamment amélioré pour livrer un gros combat, cependant, et l’équipe a l’air vraiment forte cette fois: Pedri, Frenkie De Jong, Ansu Fati et la nouvelle recrue Ferran Torres sont tous disponibles pour sortir du banc et faire des ravages en seconde période , donc si le Barça peut le garder proche jusqu’à la marque des 60 minutes, les étoiles pourraient prendre le relais et retirer la surprise.

Cela devrait être amusant. Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Neto; Alves, Piqué, Lenglet, Alba ; Nico, Busquets, Gavi ; Dembélé, Memphis, Ez Abde

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy ; Modric, Casemiro, Kroos ; Asensio, Benzema, Vinicius

PRÉDICTION

Le Real Madrid est favori et meilleur que lors du dernier Clásico, mais le Barça aussi. Je m’attends à un match très serré et de haut niveau qui pourrait aller jusqu’aux prolongations avec le Barça qui aura l’air vraiment compétitif toute la nuit, mais Los Blancos finit par trouver un moyen de gagner : 3-2 Madrid.