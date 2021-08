Barcelone vs Real Sociedad en direct: programmation, heure du coup d’envoi, programmes télévisés, comment regarder la Liga 2021 en ligne

BIENVENUE AU CAMP NOU !!! Le plus grand stade du monde ouvre ses portes aux fans de Barcelone pour la première fois en 18 mois lorsque les géants catalans accueillent la Real Sociedad pour le match d’ouverture de la saison 2021-22 de la Liga.

Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois que les fans du Barça ont regardé un match au Camp Nou, et les 20 000 et plus attendus pour le match d’aujourd’hui ne verront pas le plus grand joueur de tous les temps comme ils le pensaient. C’est une nouvelle ère sans Lionel Messi, et cela commence par un match très difficile contre l’une des meilleures équipes de la ligue.

Il est temps que de nouvelles stars émergent et qu’il soit temps pour le Barça de montrer qu’il est toujours le Barça, même sans le GOAT. Vamos !

INFO MATCH

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 1re journée

Date/Heure: dimanche 15 août 2021, 20h CET (Barcelone), 19h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 14h HE, 11h PT (USA), 23h30 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Alejandro José Hernández Hernández

VAR: José Luis González González

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Comment regarder à la télévision: ABC (USA), TSN 4 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Règles de discussion des jours de match

Nous n’avons pas beaucoup de règles ici, mais il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous rejoignez nos discussions de jour de match :

Même si l’arbitre est nul ou qu’on perd le match, regarder les jurons. C’est juste inutile. Aussi, ne discutez pas des liens de streaming illégaux. Ceux qui le font seront prévenus, et ceux qui publient des liens seront instantanément bannis. Pour terminer, soyez gentils les uns avec les autres. C’est une communauté de Barcelone et nous n’avons pas besoin de nous offenser les uns les autres.

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours, quelle que soit la compétition, VISCA EL BARÇA !