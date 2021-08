Barcelone vs Real Sociedad, La Liga: Nouvelles de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

in

FC Barcelone vs Real Sociedad

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 1re journée

Outs et doutes de Barcelone: Marc-André ter Stegen, Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Óscar Mingueza, Sergio Agüero (sort), Frenkie De Jong, Eric García (doute)

Sociedad Outs & Doutes: Alexander Isak, Carlos Fernández, Nacho Monreal, Igor Zubeldia, Mat Ryan, Diego Rico (sort)

Date/Heure: dimanche 15 août 2021, 20h CET (Barcelone), 19h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 14h HE, 11h PT (USA), 23h30 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Alejandro José Hernández Hernández

VAR: José Luis González González

Comment regarder à la télévision: ABC (USA), TSN 4 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Une nouvelle saison commence pour Barcelone dimanche alors que les géants catalans accueillent la Real Sociedad dans le plus grand stade du monde lors du match d’ouverture de la campagne 2021-22 de la Liga.

Mais ce n’est pas seulement une nouvelle saison, c’est une nouvelle ère. Les fans du Barça du monde entier ne se sont toujours pas remis du traumatisme des 10 derniers jours, et il faudra un certain temps pour vraiment se remettre de la perte de Lionel Messi et des circonstances dans lesquelles il est parti.

Le calendrier pour commencer la saison de championnat est brutal, et le naviguer aurait été difficile avec Messi. Maintenant, Ronald Koeman et ses hommes doivent le faire sans l’ultime solutionneur de problèmes, et La Real est à peu près aussi difficile que possible.

Malgré leur fin décevante la saison dernière, la Real Sociedad est sans aucun doute l’une des meilleures équipes d’Espagne et conserve toutes les pièces cruciales de son équipe. L’attaquant Alexander Isak pourrait encore partir dans cette fenêtre et il ne sera pas disponible pour affronter le Barça, mais Mikel Oyarzabal, David Silva et la structure défensive sont toujours là.

La Real apportera une solidité défensive et une créativité offensive, et malgré un bilan historiquement médiocre au Camp Nou, ils – et le reste de la ligue – auront enfin l’impression d’avoir une chance de gagner au Barça cette saison.

Il y a très peu de raisons d’être optimiste pour Barcelone avant cette nouvelle saison, mais vous ne me ferez jamais NE PAS y croire. Il y a toujours un groupe de joueurs très talentueux et capables et je suis prêt à parier qu’ils savourent la chance de prouver leur valeur maintenant que le GOAT est parti.

Ils disent que c’est l’espoir qui vous tue. C’est bien, parce que je mourrai en fan du Barça. Peu importe ce que.

Putain, dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Neto; Dest, Piqué, Lenglet, Alba ; Roberto, Busquets, Pedro ; Griezmann, Braithwaite, Memphis

Société (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz ; Guevara, Illarramendi, Silva ; Januzaj, Oyarzabal, Portugal

PRÉDICTION

Quand on avait Messi, une victoire à domicile était une certitude. Maintenant, il est impossible de savoir ce qui se passera dans n’importe quel match du Barça, mais je suis un idiot et un optimiste : 3-1 à domicile.