Barcelone vs Real Sociedad, Liga : score final 4-2, le Barça entame une nouvelle saison avec une victoire passionnante

Barcelone a commencé une nouvelle ère avec une très bonne performance globale et une victoire 4-2 sur la Real Sociedad au Camp Nou lors du match d’ouverture de la saison de la Liga. Le Barça a joué une première mi-temps sensationnelle et a été fort pendant 70 minutes, mais a permis à La Real de revenir dans le match et a eu quelques moments de nervosité en retard avant de mettre le match hors du temps additionnel.

PREMIÈRE MOITIÉ

Les 30 premières secondes du match ont donné le ton à la performance du Barça : ils allaient jouer vite, ne pas avoir peur d’aller longtemps parfois et faire le plus de points derrière possible. C’est ainsi que Neto a joué un ballon à 50 mètres sur le terrain pour trouver Memphis Depay, qui a ensuite libéré Martin Braithwaite et le Danois a tiré sur la cible.

Le Barça a été extrêmement impressionnant en première mi-temps, avec un débit d’attaque rarement vu sous Ronald Koeman. Les joueurs se passaient rapidement le ballon, faisant deux ou trois touches avant de trouver un coéquipier et quelqu’un d’autre faisait toujours une course dans l’espace.

Sans le ballon, le Barça était également excellent, pressant haut sur le terrain pour voler le ballon et créer des occasions, mais aussi contrôlant les contre-attaques de La Real et défendant profondément dans sa moitié si nécessaire.

Et les Blaugrana ont marqué deux buts en première mi-temps pour montrer leur domination : d’abord, c’est Gerard Piqué qui a dirigé un centre parfait de Memphis, et Braithwaite a inscrit sa propre tête après un superbe centre de De Jong.

À la mi-temps, une brillante performance du Barça a été récompensée par deux buts et une victoire lors de la première journée n’était qu’à 45 minutes de football solide.

DEUXIÈME PARTIE

La Real a effectué deux remplacements à la mi-temps et est sorti avec beaucoup d’intensité et un pressing haut, et ils ont créé trois opportunités solides dans les 10 premières minutes de la mi-temps avec Mikel Oyarzabal au centre de tout ce qui est bon pour la Sociedad.

Cependant, il n’y a jamais eu d’occasion vraiment dangereuse pour l’équipe à l’extérieur, et le Barça a semblé mettre le match à l’écart avec une demi-heure à jouer lorsque Braithwaite a marqué son deuxième du match après un brillant déplacement de l’équipe sur l’aile gauche.

Mais le Barça s’est détendu après avoir mené 3-0 et a permis à La Real de progresser dans le match dans les 15 dernières minutes, et les choses sont devenues nerveuses en trois minutes : c’est d’abord Lobete qui a trouvé le fond des filets après une course brillante et passe décisive de Barrenetxea, puis Mikel Oyarzabal a marqué un coup franc sensationnel pour porter le score à 3-2 à cinq minutes de la fin.

Le Barça avait cruellement besoin d’un quatrième pour tuer le match, et ils l’ont obtenu grâce à une belle contre-attaque et un tap-in de Sergi Roberto après une passe décisive de Braithwaite. Le coup de sifflet final a mis fin à une première performance très encourageante de la saison, et malgré les deux buts encaissés en retard, c’était bien mieux que prévu. Si la première mi-temps peut être la norme, cette équipe se déplace.

Barcelone: Neto; Dest (Royal 70′), García (Araujo 83′), Piqué, Alba; De Jong (Roberto 70′), Busquets (Nico 83′), Pedri ; Griezmann, Memphis (Lenglet 90′), Braithwaite

Buts : Piqué (19′), Braithwaite (45’+2, 59′), Roberto (90’+1)

R. Sociedad: Remiro; Zaldua (Gorosabel 66′), Elustondo (Pacheco 81′), Le Normand, Muñoz; Zubimendi, mérinos ; Januzaj (Barrenetxea 46′), Silva (Bautista 46′), Oyarzabal; Portu (Lobete 66′)

Buts : Lobete (82′), Oyarzabal (85′)